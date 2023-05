Inde: population de 1,5 milliard dépasse la Chine, défis environnementaux et accès à l’eau potable

Avec une population avoisinant un milliard et demi d’individus, selon les données de l’ONU, le sous-continent indien doit faire face à divers enjeux, tels que la protection de l’environnement et la garantie d’une eau potable pour l’ensemble de ses habitants. C’est ce que détaille ici une Française résidant à Jaipur.

En Inde, l’accès à l’eau devient un problème quotidien pour la population à cause d’une ressource insuffisante, d’un manque de canalisations et d’événements climatiques tels que les canicules, de plus en plus fréquents. C’est ce que témoigne Éline Caillaud, une habitante de Jaipur, la capitale de l’État indien du Rajasthan.

Selon elle, l’eau est distribuée par le gouvernement seulement quelques heures par jour, en fonction des quartiers, et les habitants doivent alors remplir leurs cuves pour en avoir. Une fois la cuve vide, il n’y a plus d’eau potable au robinet. Éline Caillaud vit à Jaipur depuis cinq ans et constate que la population et la ville ne cessent de s’étendre, avec des constructions qui remplacent peu à peu les terrains vagues et les fermes d’autrefois.

Le rationnement de l’eau touche principalement les foyers et les quartiers les plus pauvres, comme les bidonvilles, qui ont poussé autour des mégapoles indiennes. Les habitants font appel à des compagnies privées qui distribuent l’eau potable dans des camions, mais celle-ci est souvent de qualité insuffisante pour être consommée. De plus, ces camions ne passent que tous les trois ou quatre jours dans certains endroits.

Éline Caillaud, professeure de français à l’université du Rajasthan à Jaipur, parle parfois avec ses élèves de la question de la population en Inde. Ceux-ci reconnaissent qu’ils sont trop nombreux et sont sensibles aux questions d’environnement. D’ailleurs, de nombreux jeunes indiens partagent cette anxiété environnementale face à l’occupation et l’artificialisation des sols.