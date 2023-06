Inde: Collision de 3 trains fait 300 morts et 900 blessés dans une catastrophe historique

Récemment, l’Inde a été témoin d’un des plus terribles accidents ferroviaires de son passé. Dans la partie orientale de la nation, trois trains se sont heurtés, causant la mort d’environ 300 personnes et en blessant près de 900 autres.

Le désordre. Trois trains entremêlés à Belasor en Inde sur une distance de plus d’un kilomètre. Vue du ciel, on peut apprécier l’ampleur de la catastrophe et la violence de celle-ci, étant donné que les collisions successives ont eu lieu à pleine vitesse. Samedi 3 juin dans la matinée, les équipes de secours poursuivaient leur travail, mais ils ne trouvaient désormais que des cadavres. Il est actuellement impossible de savoir combien de passagers étaient à bord. Les sauveteurs peuvent compter sur l’aide de chiens spécialisés.

Plusieurs centaines de morts

Au centre de la collision, les passagers ont été propulsés dans toutes les directions et écrasés par d’autres véhicules. C’est dans ces voitures que le bilan est le plus lourd. Plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie, tandis que d’autres ont été gravement blessées. Les hôpitaux débordés manquent de médecins et de matériel. La région rurale proche du Bangladesh est l’une des plus pauvres du pays. Le gouvernement indien organise un comité de crise pour examiner les causes de cette catastrophe.