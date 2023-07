Incroyable : un robot réussit une greffe rénale en direct ! transplantation robot Toulouse

L’union de l’homme et de la machine peut engendrer des vertus cathartiques. D’ailleurs, il y a de cela six mois, au CHU Toulouse Rangueil, une prouesse médicale a été réalisée pour la première fois au monde : une transplantation rénale assistée par un robot. Cette avancée technologique a permis de réaliser l’intervention avec une précision et une délicatesse inégalées. Le donneur, quant à lui, était à quelques encablures du bloc opératoire, vivant, et était préparé avant l’opération pour ce moment crucial. Cette rencontre historique entre l’homme et la machine a ainsi créé une nouvelle ère dans la chirurgie moderne, capable de révolutionner la médecine actuelle.

Première mondiale : transplantation rénale assistée par un robot à Toulouse

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse Rangueil a procédé, il y a 6 mois, à une première mondiale : une transplantation rénale qui a été assistée par un robot. Le donneur était vivant et se trouvait dans une salle d’opération, à quelques mètres seulement du bloc où était installée la machine. Cette opération du rein a été pratiquée sur Moïse Gabarre, âgé de 55 ans qui se sent aujourd’hui en pleine forme.

Une prouesse chirurgicale

Cette intervention chirurgicale a été dirigée par le docteur Nicolas Doumerc, chirurgien urologue, et son équipe. L’opération était considérée comme impossible en raison des problèmes de santé du malade, notamment l’obésité et le diabète, mais la prouesse de l’association homme-machine a permis d’éviter la dialyse et de lui donner une nouvelle vie.

« On touche avec les yeux »

Le chirurgien urologue a piloté les bras articulés du robot à travers une console. Selon le docteur Nicolas Doumerc, la machine n’a pas de retour de force, mais la visualisation par caméra permet de « sentir la consistance ». Par conséquent, le chirurgien développe une nouvelle faculté pour toucher avec les yeux. L’utilisation de cette intelligence robotique permet également une précision millimétrique pour faciliter la réussite de l’opération.

Un rayonnement mondial

Le service de transplantation du CHU de Toulouse Rangueil est désormais au centre de l’attention des scientifiques à travers le monde. Le succès de l’opération est un pas en avant pour la médecine moderne, car elle permet de repousser les limites techniques des interventions chirurgicales. Dans les prochaines semaines, des chirurgiens étrangers viendront partager cette première mondiale avec la communauté scientifique. Le centre vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie a déjà emboîté le pas en pratiquant une transplantation rénale robotisée sur un chien.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr