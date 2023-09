Incroyable sauvetage en Afrique du Sud : une ONG parvient à protéger le plus grand élevage de rhinocéros au monde

À l’heure actuelle, un vaste territoire est destiné à devenir le foyer de pas moins de 2 000 rhinocéros blancs, une espèce précieuse dont la survie est mise en péril. Cette initiative audacieuse vise à protéger ces animaux majestueux de l’extinction imminente et à leur offrir un sanctuaire où ils pourront s’épanouir en toute liberté. Les paysages grandioses de cette étendue sans fin se prêteront parfaitement à cette noble cause, permettant aux rhinocéros de se déplacer et de prospérer dans un environnement adapté à leurs besoins spécifiques. Doté d’une biodiversité exceptionnelle, ce lieu sera également le témoin de la préservation d’autres espèces animales en danger, créant ainsi une véritable oasis de vie et de coexistence harmonieuse. Chaque étape de ce projet ambitieux est minutieusement planifiée et étudiée, afin que ces rhinocéros puissent vivre paisiblement et se reproduire en toute sécurité.

Un élevage racheté pour sauver les rhinocéros

L’élevage de rhinocéros le plus grand au monde, créé en Afrique du Sud par un millionnaire dans le but de sauver ces animaux du braconnage, a été racheté par l’ONG African Parks. Cette organisation, qui gère plusieurs parcs protégés en Afrique, est désormais propriétaire des 7 800 hectares de terrains où se trouvent l’élevage. Elle prévoit de transférer progressivement 2 000 rhinocéros blancs dans ces zones protégées, ce qui représente environ 15% de la population mondiale de cette sous-espèce.

Un élevage qui avait besoin d’un nouveau propriétaire

L’élevage a été ouvert en 2009 par le riche homme d’affaires John Hume, mais il a rencontré des difficultés financières et a mis sa propriété aux enchères en avril. Il recherchait un autre investisseur pour prendre le relais, car l’élevage de rhinocéros est une activité coûteuse. Plus de 100 millions de dollars ont déjà été dépensés pour ce projet. L’ONG African Parks, soutenue par le gouvernement sud-africain et des organismes de conservation, a décidé de racheter l’élevage afin de trouver une solution pour sauver ces animaux en voie de disparition.

Une action soutenue par le gouvernement et les organismes de conservation

L’ONG African Parks, dirigée par Peter Fearnhead, a déclaré avoir agi par une obligation morale de protéger ces animaux sauvages en déclin. Bien qu’elle n’ait pas révélé le montant du rachat, elle a reçu une aide financière du gouvernement sud-africain et d’autres organismes pour mener à bien cette opération. Cette initiative permettra de relocaliser ces rhinocéros dans des zones protégées et bien gérées, contribuant ainsi à leur sauvegarde et à la préservation de leur espèce.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA