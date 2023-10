Incroyable ! Lens renverse Arsenal en Ligue des Champions et prend le commandement du groupe!

Après une absence de compétition à domicile de 21 ans, les Sang et Or ont marqué leur retour avec une performance extrêmement robuste ce mardi, en remportant une victoire bien méritée contre les Anglais (2-1), considérés comme les principaux prétendants du groupe B.

Triomphe de Lens contre Arsenal en Ligue des Champions

Les supporters du club lensois ont assisté à une victoire triomphante lors du match de la Ligue des Champions qui s’est déroulé au stade Bollaert-Delélis. Opposés à l’invincible équipe d’Arsenal, les joueurs lensois ont accompli une superbe performance, s’imposant finalement comme vainqueurs avec un score de 2-1. Cette victoire a été reconnue comme l’une des pages les plus notables de leur histoire européenne.

Retour sur le jeu

L’équipe lensoise a commencé le match en défaveur avec un but marqué par l’attaquant d’Arsenal, Gabriel Jesus, permettant à l’équipe visiteuse d’avoir une avance d’un but. Cependant, le joueur de Lens, Adrien Thomasson, qui avait commis une erreur lors dudit but, s’est réhabilité en égalisant dix minutes plus tard. Durant la seconde période, le gardien de but lensois, Brice Samba, s’est illustré par deux arrêts décisifs, suivi d’un second but pour Lens, inscrit par Elye Wahi. Le succès s’est dessiné progressivement grâce à une intensification du jeu de l’équipe lensoise en fin de deuxième période.

Effet sur le positionnement de Lens

Cette victoire a changé les rapports de force dans ce groupe B de la Ligue des Champions. Lens est maintenant en tête du classement suite au match nul entre le PSV Eindhoven et Séville (2-2). Cela accroît sans doute les ambitions des Sang et Or, finalistes du championnat national l’année dernière. L’équipe de Franck Haise peut légitimement se sentir galvanisée par ce coup d’éclat.

