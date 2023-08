Incroyable ! La Noctambullerie de Saint-Aignan s’exporte dans le monde entier les 1 et 2 septembre ! 🔥🌎 Noctambullerie TourDuMonde SaintAignan

Le quatorzième festival éclectique de Saint-Aignan dans le Morbihan est une véritable explosion d’inventivité, où les musiques du monde se mélangent harmonieusement avec les mélodies bretonnes. Les organisateurs ont su mettre en valeur les différentes cultures et traditions à travers une programmation variée et de qualité. L’ambiance joyeuse et festive transporte les festivaliers dans un monde de découvertes musicales et de rencontres culturelles. Cette édition apporte un souffle nouveau au microfestival, en témoignant de son succès grandissant au fil des ans. Les spectateurs, venus de tous horizons, repartiront avec de magnifiques souvenirs de ce lieu unique où la musique est source d’unité et de partage.

Noctambullerie : le festival qui baisse ses tarifs en période d’inflation

Le festival Noctambullerie se tiendra les 1 et 2 septembre à Saint-Aignan (Morbihan) pour la quatorzième fois. L’événement prévoit de proposer de la musique folk, blues, du monde et traditionnelle bretonne. Les 100 chanceux qui avaient bravé le mauvais temps en 2022 ont notamment vu Dom La Nena en petit comité dans l’église. Cependant, l’année dernière, la fréquentation a été moins importante en raison du mauvais temps et l’organisation a donc décidé de baisser les tarifs avec un prix de 15 € pour les deux soirs en prévente avec un emplacement gratuit au camping de Saint-Aignan.

Le festival avec deux scènes et un esprit jardin

Le festival disposera de deux scènes dans Les Jardins de L’Électrothèque : la scène principale et le « caillou ». Christophe Guilloux, l’un des organisateurs, explique que le festival avait testé le concept de deux scènes l’année dernière et a donc décidé de déplacer la scène principale sous les arbres pour mettre le kan ha diskan sur le caillou. Le festival commencera avec le concert de Baron et Robin le vendredi soir, suivi de Sloppy Mac Dolly, du duo local Iunan André et Noyale Lefèbvre, du groupe Hina, et de la fusion entre la musique du monde avec Radio Tutti et les chants italiens et espagnols des Barilla Sisters.

Un festival aux saveurs locales

Côté restauration, le festival proposera une nourriture ultra-locale avec des crêpes et une buvette sur le parvis de l’église avec des produits locaux, notamment les bières de l’Âne Brasseur, les farines de Neuillac, le jus de pomme de Cléguérec et les œufs de Pluméliau. Enfin, les festivaliers auront accès gratuitement au camping municipal pour éviter de prendre la voiture et pourront prendre une douche chaude et un petit déjeuner le lendemain.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA