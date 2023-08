Incroyable défi : Jules, handicapé, souhaite conquérir le marathon de Paris ! 💪🏆

Jules Labrèze, originaire d’Auros en Gironde, nourrit un rêve qui le pousse à se surpasser : prendre le départ du marathon de Paris malgré son handicap. Doté d’une force de caractère inébranlable, il a réussi à rassembler une équipe composée de ses proches et de bénévoles dévoués à sa cause. Ensemble, ils ont travaillé dur pour donner vie à ce projet incroyable, qui suscite admiration et respect. Pour Jules, c’est bien plus qu’une simple course, c’est une aventure humaine qui prouve que rien n’est impossible lorsque l’on est animé par une volonté de fer et que l’on peut compter sur le soutien de ceux qui nous entourent.

Jules Labrèze, 14 ans, va courir le marathon de Paris en 2024

Jules Labrèze, un adolescent habitant d’Auros (Gironde) atteint de handicap, va courir le prestigieux marathon de Paris en 2024, à la veille de ses 15 ans. Il sera poussé dans un fauteuil spécial par les membres de l’institut d’éducation motrice d’Eysines qui le suivent depuis des années.

Un défi impliquant toute une équipe

Ce défi est d’une grande importance pour Jules qui souhaite dépasser les préjugés liés au handicap. Il a fédéré une équipe de professionnels médico-sociaux pour l’aider à réaliser son rêve. Néanmoins, pour mener à bien ce projet, Jules a besoin d’aide financière. Sophie Vernier, son ergothérapeute, a lancé une cagnotte en ligne pour récolter 8 000 euros afin de couvrir différents frais liés à la course.

Jules, un adolescent inspirant qui aime les défis

Jules est un adolescent qui ne recule devant aucun défi. Il aime l’adrénaline et les défis incroyables. Amateur de sensations fortes, Jules aimerait aussi réaliser un saut en parachute et courir le marathon de New York. Sa sœur, Elise, le décrit comme quelqu’un qui aime se lancer à 100% dans tout ce qu’il entreprend.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA