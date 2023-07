Incroyable découverte : des dinosaures dans l’Hérault ! Mèze terroir

Les temps anciens révèlent bien des surprises, et à Mèze, aux abords de l’étang de Thau dans l’Hérault, le passé lointain a laissé un héritage incroyable. Des dinosaures occupaient autrefois les lieux, et leur empreinte se retrouve aujourd’hui dans un gisement d’œufs d’une importance exceptionnelle. Ces œufs, issus de différentes espèces, reposent en quantité astronomique, formant une « nurserie » d’un autre temps. Ce site fascinant est devenu un lieu incontournable pour les amateurs de dinosaures, attirant le regard de cent mille personnes chaque année. On estime que cette découverte, faite par pure chance, ouvre la porte à de nombreuses hypothèses quant à la vie de ces animaux hors du commun, bouleversant nos connaissances sur le monde ancien.

À Mèze, les dinosaures ont trouvé leur paradis

Un passé lointain sur le sol français

Mèze, dans l’Hérault, est une terre riche en histoire. Pendant près de 10 millions d’années, différentes espèces de dinosaures régnaient sur le Languedoc. Les derniers dinosaures ont vécu sur le sol français sous un soleil tropical. Pendant le crétacé, de – 145 à – 65,5 millions d’années, l’Europe du sud était un archipel situé à une latitude beaucoup plus basse qu’aujourd’hui. La région de Mèze était alors une gigantesque plaine tropicale avec de grands fleuves où les troupeaux de dinosaures venaient pondre.

La découverte fortuite d’un gisement colossal

En mars 1996, un géologue de passage dans la région, s’est promené du côté de Mèze lorsqu’un chemin de couleur ocre l’interpelle. Ce chemin était recouvert de coquilles d’œufs de dinosaures. Le gisement est énorme, il fait 50 km² en surface, en dessous la couche qui contient les œufs peut atteindre un kilomètre d’épaisseur. Un an plus tard, en 1997, Alain Cabot décide d’investir le terrain et d’en faire un musée-parc sur 6 hectares de pinède et de garrigue aménagées, devenu aujourd’hui une attraction touristique majeure pour la ville. Chaque année, cent mille personnes visitent ce parc rempli de fossiles de dinosaures, de squelettes, de représentations de différentes espèces de dinosaures et bien sûr, d’œufs.

Un site exceptionnel classé au niveau mondial

Mèze est le troisième parc de ponte fossile au monde, après le désert de Gobi en Chine et l’état du Montana aux États-Unis. Au cours de nombreuses fouilles réalisées sur le site, une dizaine d’espèces d’œufs différents ont été découvertes. La plupart d’entre eux étaient ronds, pondus par des dinosaures herbivores, d’un volume approchant les 3 litres. Cependant, un petit œuf ovale et étiré a été découvert : il a été pondu par un petit dinosaure carnivore de la famille des Troodontidae, une espèce nommée « Prismatoolithus caboti » et considérée comme l’un des plus petits œufs de dinosaure carnivore trouvés dans le monde. Le parc est également réputé pour son Brachiosaure long de 25 m, haut de 12 m et pesant près de 50 tonnes, l’un des plus grands squelettes de dinosaure au monde.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr