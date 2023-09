Incroyable ! Cette passerelle transforme l’accès à l’A20 à Limoges

La passerelle reliant La Bastide et le Puy-Ponchet à Limoges enjambe l’autoroute A20. Elle est désormais en service depuis le 4 septembre 2023 après avoir subi des incidents durant sa construction. Les travaux ont été difficiles, mais l’ouvrage est désormais prêt à accueillir les piétons et les cyclistes qui pourront ainsi rejoindre les deux quartiers de la ville en toute sécurité. Cette passerelle est un exemple de la volonté de la ville de promouvoir le développement de modes de transport alternatifs pour réduire la pollution et améliorer la qualité de vie de ses habitants. C’est également une preuve de la coopération entre les acteurs locaux, les ingénieurs et les architectes qui ont travaillé d’arrache-pied pour surmonter les difficultés rencontrées lors de sa construction. Désormais, c’est une réalité concrète qui vient s’ajouter à l’image dynamique de Limoges.

Après des incidents survenus lors de sa construction, la passerelle reliant les quartiers de La Bastide et Le Puy-Ponchet à Limoges est officiellement en service depuis le 4 septembre 2023.

Longue de 950 mètres, cette nouvelle voie est dédiée aux transports en commun dans le but de désenclaver le quartier de La Bastide. Limoges Métropole a financé l’ensemble du projet pour 10 millions d’euros, avec le soutien de l’État et de l’Union Européenne. Les chauffeurs et les passagers de bus se réjouissent des avantages de ce nouveau trajet qui rend plus court et plus rapide leur voyage.

Pas de voitures autorisées sur la passerelle

Malgré l’indignation de certains habitants déplorant le coût de l’infrastructure sans bénéficier de l’utilisation, la passerelle est exclusivement réservée aux transports en commun. La solidité de l’ouvrage a été remise en question mais des tests ont été effectués pour prouver sa fiabilité, notamment un passage de dix camions transportant 350 tonnes de cailloux. Le responsable du projet pour Limoges Métropole confirme qu’une restructuration totale serait nécessaire pour permettre la circulation automobile, ce qui n’a jamais été envisagé ni voté par les élus de la communauté urbaine.

Un futur service de bus à haut niveau reliera le nord de Limoges au CHU

La passerelle de la Bastide est le précurseur du futur bus à haut niveau de service qui empruntera cet itinéraire dans quelques années. Conçu pour faciliter les déplacements des habitants du nord de Limoges vers le CHU, 200 bus passeront chaque jour sur cette nouvelle voie de transport en commun.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA