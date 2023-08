Brigitte Bardot en mauvaise santé, l’intervention des pompiers chez elle à Saint-Tropez !

Le 19 juillet 2023, une intervention des pompiers du Var a été sollicitée dans la célèbre station balnéaire de Saint-Tropez. Leur mission consistait à porter secours à l’une des icônes les plus emblématiques du cinéma français, Brigitte Bardot, qui présentait des problèmes respiratoires. Cette nouvelle a rapidement fait le tour des médias, suscitant l’inquiétude des fans de l’actrice devenue militante passionnée de la cause animale. Les modalités de son hospitalisation sont restées confidentielles, pour protéger l’intimité de la star. Cependant, les rumeurs sur l’état de santé de Brigitte Bardot ont circulé dans les secteurs les plus divers de la société, tant son influence est grande. Sa santé demeure un enjeu de préoccupation pour un grand nombre de personnes, qui attendent des nouvelles sur son état de santé avec impatience.

Brigitte Bardot souffrirait de difficultés respiratoires

Intervention des sapeurs-pompiers du Var

Ce mercredi 19 juillet 2023, les sapeurs-pompiers du Var ont été appelés à Saint-Tropez pour porter secours à Brigitte Bardot. L’actrice de 88 ans souffrirait de problèmes respiratoires, selon les informations rapportées par BFM TV Var. Cette situation n’est pas nouvelle pour Brigitte Bardot, qui avait déjà été hospitalisée en mars dernier à Toulon pour les mêmes raisons.

Brigitte Bardot, la défenseure de la cause animale

Brigitte Bardot est une icône des années 60. Après avoir mis fin à sa carrière d’actrice dans les années 70, elle s’est entièrement consacrée à la fondation qui porte son nom et défend la cause animale. Avec ses prises de position tonitruantes, elle est devenue une figure emblématique de la lutte pour la protection des animaux. Son engagement pour cette cause la conduit à s’exprimer régulièrement sur les réseaux sociaux.

Un hommage à Jane Birkin

Le dimanche 16 juillet 2023, Brigitte Bardot a publié sur ses réseaux sociaux une lettre d’hommage à Jane Birkin, décédée le jour même. Dans cette lettre, Brigitte Bardot exprime son « gros chagrin » à la suite du décès de son amie. Jane Birkin et Brigitte Bardot ont partagé la vie de Serge Gainsbourg et ont également été partenaires à l’écran en 1973 dans le film Don Juan 73 de Roger Vadim.

Doit-on s’inquiéter ?

L’état de santé de Brigitte Bardot inquiète ses nombreux fans et admirateurs. Mais malgré ses difficultés respiratoires récurrentes, elle reste engagée pour la cause animale et continue de s’exprimer sur les réseaux sociaux. Nous espérons que cette icône de la culture française pourra retrouver rapidement une bonne santé.

