Incendies: Pompiers craignent un nouvel été difficile, malgré dispositions prises

Au cours de l’été 2022, plusieurs départs de feu avaient été enregistrés. Des mesures ont été mises en place pour lutter plus efficacement contre les incendies cette année, cependant, les soldats du feu craignent de rencontrer de nouveaux obstacles et sont d’ores et déjà aux prises avec des feux, à l’instar de celui survenu en Dordogne, le mardi 2 mai.

Un ciel en feu et sur la terre, des flammes prêtes à engloutir la forêt de pins. Un incendie a éclaté le mardi 2 mai en Dordogne. Les pompiers luttent sans relâche pour éteindre la forêt brûlée. « Depuis juillet l’année dernière, cela ne cesse pas et le pire, c’est que cela recommence très tôt cette année », se lamente le lieutenant Fabrice Debec, responsable du groupement du centre de secours de Périgueux (Dordogne). La perspective d’un nouvel été marqué par des incendies est particulièrement préoccupante en Gironde.

Des avions positionnés sur les lieux

Les souvenirs de milliers d’hectares brûlés pendant des semaines et les images de pompiers épuisés l’été dernier hantent les esprits. Pour éviter de revivre ce scénario, les pompiers dévoilent un dispositif unique : un avion Dash et quatre avions Air Tractor seront positionnés sur place, auxquels pourront s’ajouter si nécessaire deux avions Canadair mobilisables et 11 autres appareils. L’objectif est de pouvoir faire face à plusieurs départs de feu simultanés. « Le fait d’avoir un détachement préventif permet de surveiller la situation depuis les airs et d’avoir une stratégie d’intervention plus efficace », explique Marc Vermeulen, directeur du SDIS Gironde. Le dispositif est renforcé par l’ajout de drones et de patrouilles terrestres chargés de détecter rapidement les premières flammes.