Incendies: Météo des forêts, équipements et prévention déployés avec carte en ligne dès 2 juin

Le 2 juin marque le lancement d’un nouvel instrument pour anticiper les dangers d’incendies : la météo des forêts. Cette carte est accessible sur le site internet de Météo France ainsi que sur son application mobile, et ce jusqu’à la fin septembre.

Il y a un mois, le premier grand incendie de l’année se déroulait dans les Pyrénées-Orientales. La sécheresse, le vent et la chaleur font de cette année un mélange potentiellement dangereux. C’est pourquoi les moyens de lutte contre les incendies sont renforcés. Le 2 juin, le président de la République s’est rendu à Nîmes, dans le Gard, pour voir les nouveaux équipements de la sécurité civile et des pompiers. Parmi les améliorations, de nouveaux avions et hélicoptères ont été achetés ou loués par l’État.

Prévoir les risques

Cet été, la France disposera de six bombardiers d’eau supplémentaires. De plus, le nombre de pompiers pouvant être mobilisés en cas de besoin a été augmenté, pour atteindre un total de 3 660. Enfin, de nouveaux outils sont mis en place pour tenter d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les incendies. « Tout dépend de notre capacité à anticiper et à intervenir le plus rapidement possible », a déclaré Emmanuel Macron. Pour mieux prévoir les risques, la nouvelle carte de Météo France permet de connaître 24 à 48 heures à l’avance les zones à risque d’incendie de forêt.