Incendies hors de contrôle ravagent le Pantanal au Brésil, menaçant sa faune et sa flore.

Selon une ONG œuvrant pour la préservation de cette région remarquable, l’ampleur des dégâts causés par les incendies est telle qu’elle demeure difficile à évaluer. L’impact de ces événements sur l’environnement est tellement important qu’il est pratiquement impossible d’en calculer pleinement l’étendue.

Incendies hors de contrôle ravagent le Pantanal au Brésil

Le Pantanal, sanctuaire de la biodiversité et plus grande zone humide de la planète, est actuellement le théâtre d’incendies « hors de contrôle ». Selon l’Institut brésilien de recherches spatiales (Inpe), la région a connu 2 256 foyers d’incendie au cours des premiers jours de novembre, soit 11 fois plus que la moyenne de novembre 2022.

La sécheresse sévit dans la région, et les animaux souffrent des fumées toxiques qu’ils inhalent. Des bénévoles du Groupe de secours d’animaux lors de désastres (Grad) ont constaté les ravages de la sécheresse le long de la Transpantaneira, une route censée être totalement inondée.

Les incendies menacent des espaces naturels critiques

Dans le Parc de la Rencontre des eaux et au Parc national du Pantanal, situés dans l’Etat de Mato Grosso, 32% et 24% de la surface respective ont été touchés par les flammes. Selon le biologiste Gustavo Figueiroa, dirigeant de l’ONG SOS Pantanal, la situation est « totalement hors de contrôle », et il craint que les deux fronts d’incendie ne fusionnent prochainement.

La région est une réserve de biodiversité unique, abritant des centaines d’espèces animales et végétales. Les incendies, aggravés par l’action humaine et une sécheresse exceptionnelle, menacent gravement la faune et la flore de cette région cruciale.

Une perte irrémédiable pour la biodiversité mondiale

La situation est alarmante, car le Pantanal abrite 656 espèces d’oiseaux, 159 de mammifères, 325 de poissons, 98 de reptiles, 53 d’amphibiens et plus de 3 500 espèces de plantes, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF). Les incendies ont déjà causé la mort de nombreux animaux, perturbant l’équilibre délicat de la chaîne alimentaire et menaçant les espèces emblématiques telles que le jaguar.

La magnitude des incendies rend les opérations de secours complexes, car la plupart des sites touchés ne sont accessibles que par bateau. Les autorités brésiliennes et les organisations environnementales travaillent d’arrache-pied pour contenir les incendies et protéger cette réserve naturelle cruciale pour la biodiversité mondiale.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA