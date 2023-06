Incendies de forêts : nouvel arsenal européen dévoilé, flotte de lutte doublée

L’été ne s’est pas encore installé, pourtant des incendies de forêts ont déjà été constatés en Espagne et en Belgique au cours des dernières semaines. Les ressources européennes pour combattre les feux de forêts ont été multipliées par deux depuis l’été dernier.

Suite à la destruction causée par les incendies de l’été dernier, la Commission européenne avait promis de renforcer le centre de crise européen. Elle a donc annoncé son plan de lutte contre les feux. La décision la plus marquante est le doublement de la flotte d’appareils pouvant être mobilisés à tout moment : on compte désormais 28 appareils (dix Canadair, 14 avions amphibies légers et quatre hélicoptères) contre 13 auparavant.

Ces appareils ne sont pas la propriété de la Commission européenne, mais sont déployés dans une dizaine d’États membres, dont la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal. Ils sont mobilisables à la demande, de juin à octobre, en situations d’urgence, pour apporter de l’aide à un pays submergé par les incendies.

En plus des appareils, 450 pompiers sont pré-positionnés sur le territoire de l’Union, principalement dans trois pays : la France, la Grèce et le Portugal. Des équipes plus restreintes sont également présentes dans une dizaine d’autres pays.

Le centre de crise offre également un soutien et une expertise, grâce à son système de suivi en temps réel de l’évolution des incendies de forêt. Pour cela, il utilise le service Copernicus de cartographie satellitaire des situations d’urgence. Ces informations sont cruciales pour les autorités nationales des pays luttant contre de vastes incendies. La majorité des frais engagés lorsqu’un pays met à disposition son matériel et son personnel sont pris en charge par le budget européen. Cette aide est coordonnée depuis Bruxelles par le Centre de réaction d’urgence de l’UE, qui fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Lutte contre les incendies et autres catastrophes naturelles

Depuis le début de l’année 2022, les feux de forêt ont déjà ravagé une superficie en Europe proche de la taille du Monténégro, selon la Commission européenne. Le mécanisme de réaction d’urgence a été activé une dizaine de fois pour mobiliser de l’aide transfrontalière.

L’été à venir s’annonce intense, prévient Janez Lenarcic, le commissaire européen en charge de la gestion des crises : cette année est plus sèche que la moyenne, et cette sécheresse, combinée à la chaleur attendue, est un facteur majeur des feux de forêt. Lors d’une conférence de presse, il a également rappelé la multiplication des catastrophes naturelles liées au changement climatique, comme les inondations, sur lesquelles ce centre intervient régulièrement. On se souvient notamment des inondations qui ont frappé la Belgique et l’Allemagne à l’été 2021, ou celles qui ont récemment touché l’Italie.

Le centre de crise intervient également dans ce type de catastrophe. Il est également très actif dans le déploiement de l’aide humanitaire en Ukraine.