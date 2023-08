Incendie maîtrisé après 136 hectares dévastés à Chanousse.

Le fléau de l’incendie qui ravageait la forêt de Chanousse, dans les Hautes-Alpes, a finalement été maîtrisé après quatre jours d’une lutte acharnée. Plus de 350 pompiers avaient été mobilisés, venus de différents horizons pour porter secours. Après plusieurs heures de combat, la situation semblait déjà plus encourageante et les flammes ont été finalement contenues. Cependant, tous les pompiers n’ont pas pu être déployés jusqu’à la fin de l’opération, seuls 148 hommes et femmes ont poursuivi les opérations jusqu’au bout. Le ravin de la forêt a été la proie des flammes, laissant derrière eux un paysage désolé et carbonisé s’étendant sur une superficie de 135 hectares. Les bénévoles ont tout de même réussi à sauver un nombre considérables d’arbres et d’espèces animales en danger grâce à leur acharnement. Leur courage et leur abnégation ont évité le pire.

Feu de forêt de Chanousse dans les Hautes-Alpes fixé après quatre jours de lutte

Le feu de forêt de Chanousse, dans les Hautes-Alpes est fixé après quatre jours de lutte. Les flammes ont parcouru 135 hectares. Les pompiers qui étaient 350 au départ, sont toujours mobilisés pour surveiller les points chauds, les lisières de fumerolles, et effectuer des opérations de forestage et de grattage. Ils sont venus de toute la région et d’ailleurs, en direction de l’est pour tenter de maîtriser l’incendie. Le principal obstacle dans la maîtrise de ce feu a été « la difficulté d’accès » d’après les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes.

Un accès difficile

La maîtrise de ce feu a été difficile en raison de la topographie escarpée de la région et de l’absence de route. Il a fallu déployer un important dispositif de secours, qui a été renforcé par deux Dash-8 et un hélicoptère bombardier. Les sapeurs-pompiers craignent un risque important de reprise à cause des conditions météorologiques.

Le feu a été fixé au bout de quatre jours

Les sapeurs-pompiers annoncent que le feu a été fixé le matin du mercredi 23 août. Si la météo est clémente, le dispositif de sécurité sera allégé dans la journée. Cependant, les secouristes resteront sur place pour surveiller les points chauds et traiter les lisières de fumerolles. Les opérations de forestage et de grattage seront poursuivies.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA