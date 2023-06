Impôts en France : les 0,1% les plus riches moins imposés que les autres – étude

D’après une recherche menée par l’Institut des politiques publiques, le taux d’imposition global diminue une fois que l’on dépasse le seuil des 0,1% des Français ayant les revenus les plus élevés. De ce fait, les citoyens français les plus fortunés sont soumis à une imposition moindre que le reste de la population.

Une recherche menée par l’Institut des politiques publiques soulève des questions. Selon cette étude, les Français les plus fortunés sont moins imposés que les autres. Plus précisément, une fois que l’on atteint les 0,1% des Français les plus aisés, le [taux d’imposition](https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/milliardaires-a-partir-d-une-certaine-fortune-l-impot-diminue-selon-une-etude_5871314.html) global diminue. Michel Ruimy, économiste, explique cette énigmatique situation : « Les ménages les plus riches sont imposés sur l’impôt sur les sociétés en raison des bénéfices non distribués et non sur l’impôt sur le revenu. C’est une optimisation fiscale autorisée par la législation française. »

Oxfam France plaide pour un ISF vert

Cela concerne 37 800 foyers français qui gagnent plus de 627 000 euros par an. Oxfam France dénonce vigoureusement cette situation et demande au gouvernement de prendre des mesures. L’organisation propose notamment de réinstaurer l’impôt sur la fortune (ISF) sous une forme différente : un ISF vert spécifiquement consacré au climat.