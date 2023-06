« Importance de la relation patient-médecin au Congrès mondial du cancer : soutien psychologique »

Dans la bataille contre le cancer, le rôle des médecins ne se limite pas uniquement à administrer des traitements médicamenteux aux patients. De plus en plus, les professionnels de la santé mettent l’accent sur le soutien psychologique de leurs patients tout au long de leur lutte. Les recherches indiquent que le bien-être et la stabilité émotionnelle des malades en sont directement influencés.

Agnès, atteinte d’un cancer du vagin en phase terminale et rencontrée il y a quelques jours dans un centre anti-cancer en Île-de-France, attache une grande importance à la relation avec sa cancérologue. Le jour où son cancer a été diagnostiqué, son oncologue est restée avec elle pendant plus d’une heure et demie pour la soutenir, et elle se sent toujours bien encadrée et accompagnée.

Le moment du diagnostic est crucial pour le moral des patients atteints de cancer, explique le médecin new-yorkais Connor Kinslow. Auteur de l’une des 800 études présentées lors du Congrès du cancer de Chicago, il rappelle qu’aux États-Unis, les personnes atteintes de cette maladie ont deux fois plus de risques de se suicider que la population générale, les hommes blancs de plus de 60 ans étant les plus concernés. Généralement, le suicide survient dans les six mois suivant le diagnostic, et les cancérologues doivent être très attentifs à l’état émotionnel de leurs patients à ce moment-là.

Pour Connor Kinslow, l’empathie entre le médecin et le patient est essentielle, aussi bien pendant la maladie qu’après le cancer. En effet, plus de la moitié des patients guéris vivent avec la peur d’une rechute, et il est important que les spécialistes apprennent à aborder cette angoisse avec leurs patients.

Jenny Liu, cancérologue à Sydney, a ainsi mis en place une formation en ligne de 30 minutes pour aider les médecins à rassurer les patients concernant le risque de récidive. Les cancérologues doivent expliquer à leur patient que la peur est normale, mais que les risques de rechute sont généralement moins importants qu’ils ne le pensent. Il est également important de parler de cette inquiétude aux proches et de consulter un psychologue si besoin. Des cancérologues en Australie et au Danemark ont déjà testé ce protocole avec succès, puisque 97 % des patients concernés se sont sentis rassurés après avoir évoqué leurs craintes avec leur médecin.

Si vous éprouvez des difficultés face à cette question, ou si vous êtes confronté au suicide d’un proche, n’hésitez pas à contacter le 3114, disponible 24h/24, 7 jours/7. La ligne « Suicide écoute » est également joignable au 01 45 39 40 00, et des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.