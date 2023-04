Impact de l’inflation et guerre en Ukraine sur la générosité des Français: étude Ipsos

La situation conflictuelle en Ukraine et la hausse des prix ont-elles affecté la propension des Français à faire des dons ? La Fondation Apprentis d’Auteuil et l’organisme d’études Ipsos apportent des éléments de réponse grâce à leur indicateur annuel.

Le démarrage de la campagne de déclaration des revenus de 2022 coïncide avec la publication d’une enquête qui nous éclaire sur les comportements et les projets des Français en matière de solidarité. Les événements tant nationaux qu’internationaux ont eu un impact significatif sur ces aspects.

Commençons par l’international. L’année 2022 a vu une augmentation de la générosité, en partie grâce à un élan de soutien pour les victimes de la guerre en Ukraine. Slightly over 50 % of French people say they made a donation last year, compared to 48% in 2020 and 2021.

Il est intéressant de noter que la part des jeunes donateurs entre 18 et 24 ans ayant effectué un don en 2022 est similaire à celle des personnes âgées de 65 ans et plus. Ces deux groupes témoignent d’une même conviction quant à la nécessité de financer des causes valables.

Des dons plus nombreux, mais moins importants qu’en 2020

En 2022, les montants des dons étaient inférieurs à ceux de 2020, lors de l’apparition de la crise sanitaire. En effet, en 2020, les donateurs avaient donné en moyenne 395 euros, tandis qu’en 2022, le don moyen a chuté à 333 euros. Malgré un contexte économique défavorable, ce montant demeure très honorable. En ce qui concerne les personnes à haut revenu, elles ont été moins nombreuses à donner en 2022, mais le montant moyen des dons a augmenté pour atteindre 2 372 euros par donateur. Ainsi, bien que moins nombreux, les donateurs aisés ont donné davantage par personne.

L’augmentation actuelle des prix, qui atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, devrait peser sur les dons en 2023, d’après les premières observations de l’enquête Ipsos. Cela inquiète les acteurs du milieu associatif. Les témoignages recueillis auprès des donateurs montrent que l’inflation aura des effets directs sur le nombre et la valeur des dons. Près de deux donateurs sur cinq (40%) disent envisager de donner moins cette année qu’en 2022, en raison de la baisse de leur pouvoir d’achat.