Immobilier : impact de la hausse des taux sur les acquéreurs et conséquences

La hausse des taux d’intérêt, causée par l’inflation, entraîne une diminution du pouvoir d’achat dans le secteur immobilier. Quels sont les impacts dans les différentes villes ? Un focus est réalisé le mardi 20 juin lors du plateau du 12/13 avec la présence de la journaliste Sophie Lanson.

En constatant une diminution du pouvoir d’achat dans l’immobilier, est-ce que cela signifie également une perte en terme de mètres carrés ? « En l’espace de six mois, avec un montant de prêt identique, les habitants des 20 plus grandes villes françaises ont perdu en moyenne 5m². La situation est encore plus délicate lorsque l’on remonte 18 mois en arrière, avec une perte de 18m², et depuis janvier 2020, la moyenne nationale s’élève à 25m² », explique la journaliste Sophie Lanson sur le plateau du 12/13.

Saint-Etienne, Nîmes et Le Mans les plus concernées

Selon elle, la situation résulte d’une augmentation des taux d’intérêt, ainsi que du manque d’offres immobilières et de crédits accordés. Saint-Etienne (Loire) est la ville la plus touchée avec une baisse de 10m², puis viennent Nîmes (Gard) et Le Mans (Sarthe) qui ont perdu 7m². « Ces villes ont connu une forte croissance lors de la crise sanitaire, lorsque les urbains souhaitaient se mettre au vert. Elles subissent les conséquences aujourd’hui », analyse la journaliste. En revanche, les grandes métropoles résistent mieux : Paris n’a perdu qu’1m² depuis janvier, Lyon (Rhône) 2m² et Nice (Alpes-Maritimes) 3m².