Immobilier : hausse des taux, est-ce le moment idéal pour acheter une propriété ?

En moins d’un an, le secteur immobilier a connu une diminution du nombre de transactions et une baisse des prix. Les taux d’intérêt devraient atteindre 4% en septembre, par rapport à 1% en janvier 2022. Est-il préférable d’attendre que la situation économique s’améliore avant de réaliser un achat immobilier ?

Est-ce le bon moment pour acheter un bien immobilier ? Les taux d’intérêt devraient atteindre 4% en septembre, rendant l’emprunt de plus en plus difficile pour les Français. Une assistante dentaire témoigne : « On n’a pas fait la demande de prêt parce qu’on a vu que les taux étaient trop élevés ». Un homme dans la trentaine a tout de même réussi à obtenir un crédit pour acheter son appartement, mais il note que les taux plus élevés rendent les remboursements plus longs et les frais plus importants.

Des dossiers plus longs à traiter

Les courtiers sont très sollicités en ce moment, et le traitement des dossiers prend plus de temps. Damien Richard, directeur de Capfi Paris 13e, explique : « Aujourd’hui avec + 40% de baisse de crédit, chaque dossier prend plus de temps ».

Emprunter à 4%, est-ce une bonne idée ? Au début des années 2000, les taux étaient en moyenne de 6%, avant de chuter considérablement. Caroline Arnould, présidente de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits, estime que les taux très bas des trois dernières années étaient anormaux. Elle pense qu’avec des taux autour de 4%, les prix de l’immobilier vont baisser et qu’il faut profiter de cette occasion pour acheter.

Selon les professionnels du secteur, les transactions immobilières devraient passer sous la barre du million en 2023, soit un recul de 15% en un an.