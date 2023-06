Immigration: Dominique de Villepin dénonce « dérive dangereuse » des Républicains

L’ex-chef du gouvernement a remarqué mercredi sur France Inter une « évolution périlleuse » du parti LR et redoute que les barrières entre la droite et l’extrême droite ne soient « en passe de céder ».

L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin critique l’attitude des députés Les Républicains qui ont présenté deux propositions de loi sur l’immigration. Mercredi 21 juin, sur France Inter, il les a jugés coupables d’une « erreur stratégique » et d’une « dérive dangereuse » en se rapprochant du Rassemblement national. Selon lui, ils risquent de perdre « leur identité, leurs valeurs et leurs principes qui avaient été clairement fixés jusqu’à Jacques Chirac ».

De Villepin voit dans cette évolution une tendance à la « démocratie illibérale », à l’image de la politique menée par Viktor Orban, le Premier ministre nationaliste hongrois. Il déplore que certains membres des Républicains soient admirateurs d’Orban et craint une possible alliance entre l’extrême droite et la droite en France. Il estime que cette situation découle d’un « sentiment d’impuissance » face aux défis actuels, poussant certains responsables politiques à se tourner vers les extrêmes.

L’ancien chef de l’exécutif constate également une « droitisation » de la politique française et une progression vers l’extrême droite qui semble difficile à stopper. De Villepin attribue cette évolution à un « sentiment d’impuissance publique », les Français ayant le sentiment d’être menacés par la mondialisation, une baisse du niveau de vie et du pouvoir d’achat, ainsi que la dégradation des services publics et la menace pesant sur l’éducation et la santé.

La politique cède le pas à la communication

Dominique de Villepin appelle à « arrêter la fuite en avant financière » et à mettre fin au « quoi qu’il en coûte ». Il conseille au gouvernement de « reprendre le contrôle de la situation, de reprendre le contrôle des services publics et de remettre en marche les administrations ». Selon lui, « gouverner enfin » doit devenir la priorité, au lieu de vouloir réformer à tout prix.

Pour y parvenir, l’ancien Premier ministre estime qu’il est nécessaire d’avoir des ministres et des administrations avec des feuilles de route claires et qui avancent pas à pas. Il plaide également pour une réduction de la communication, regrettant que la politique soit en train de céder la place à la communication, ce qui favorise la démagogie et le populisme.