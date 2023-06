Immigration, délinquance : manipulation derrière les chiffres

Chaque semaine, Clément Viktorovitch aborde les discussions et les défis politiques. Le dimanche 18 juin, il a traité le sujet de l’immigration, qui est devenu particulièrement pertinent suite au tragique événement d’Annecy.

Six individus, dont quatre jeunes enfants, ont été attaqués au couteau par un demandeur d’asile syrien. Cet événement tragique nous bouleverse profondément. Cependant, faut-il y voir une nouvelle preuve que l’immigration représente un danger pour les Français ? Ces derniers temps, Marine Le Pen pour le Rassemblement national et Eric Ciotti, le leader des Républicains, ont suggéré un lien entre les deux.

Marine Le Pen a déclaré sur Europe 1 que les « délits ou actes criminels commis par des personnes qui ne devraient pas être présentes sur notre territoire sont de plus en plus nombreux ». Eric Ciotti a ajouté sur franceinfo que « près de 25% des détenus ou inculpés incarcérés sont des étrangers. 50% des prévenus dans les grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, sont des étrangers. C’est un fait ».

Il existerait bel et bien un lien statistique, prouvé, entre l’immigration et la délinquance, voire la criminalité. Ce même argument a d’ailleurs été repris par le ministre de l’Intérieur et le président de la République. Emmanuel Macron, le 26 octobre 2022, sur France 2, a évoqué une relation entre délinquance et immigration, sans toutefois affirmer un lien direct.

Sur-représentation des étrangers dans les prisons

Ces données sont correctes: les étrangers représentent effectivement en France 7% de la population totale, mais ils constituent 23% des détenus. Peut-on pour autant en déduire que les étrangers sont plus délinquants que les Français ? La réponse est non. Derrière ces chiffres, il y a un certain nombre de biais statistiques. De plus, plusieurs études démontrent que les « minorités visibles issues de l’immigration » subissent davantage de contrôles policiers et donc d’arrestations. Une fois devant le tribunal, à profil et délit équivalents, les étrangers sont plus susceptibles d’être condamnés et leurs peines sont généralement plus longues. Ils sont donc plus présents en prison.

La surreprésentation des étrangers en prison est également due aux discriminations qu’ils subissent tout au long des procédures policières et judiciaires. Le CEPII, le Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales, reliant directement à la Première ministre, étudie également ce sujet. En avril, deux chercheurs du Centre ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherches internationales sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion est catégorique : « Les études concluent unanimement à l’absence d’impact de l’immigration sur la délinquance. » Cette affirmation contredit ce que répètent les Républicains, le Rassemblement national et même le gouvernement. L’attaque d’Annecy est certes un drame, mais il s’agit d’un cas isolé et non d’une généralité.

Manipulation de l’opinion

Selon plusieurs sondages réalisés fin mai, près des deux tiers des personnes interrogées estimaient qu’il y a trop d’immigrés en France. D’où vient cette perception ? Les chercheurs du CEPII évoquent notamment une expérience menée en Allemagne. En 2016, le Sächsische Zeitung, journal diffusé en Saxe, a pris une décision radicale : les journalistes ont commencé à mentionner systématiquement l’origine des auteurs d’infractions dans leurs articles, qu’ils soient étrangers ou allemands. En quelques années, cette approche a permis de réduire significativement les inquiétudes concernant l’immigration dans cette région.

D’autres études, notamment en Suisse, ont abouti à des conclusions similaires. Ce qui génère la peur au sein de la population, ce n’est pas la sur-représentation de la délinquance parmi les étrangers. C’est le traitement disproportionné de ce sujet par certains médias et responsables politiques, créant ainsi un climat de manipulation de l’opinion. Force est de constater que pour l’instant, cette tactique semble fonctionner.