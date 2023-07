Immense perte : Atelier de viande dévasté, un an de travail envolé pour Julien Tocoua

À Beyrie-sur-Joyeuse, paisible commune du Pays basque, l’alarme retentit et une mobilisation générale s’organisa. Pas moins d’une quarantaine de pompiers, chevronnés et aguerris, répondirent présents à l’appel afin de circonscrire les flammes qui s’échappaient des ateliers Tocoua. Ce sont des spécialistes de la transformation de viande de porc que la population voyait partir en fumée. Épaulés par des camions-citernes et des lances à incendie, les soldats du feu firent front et luttèrent sans relâche pour dompter l’incendie. Grâce à leur bravoure et leur expertise, ils évitèrent que les flammes ne se propagent aux alentours et ne causent plus de dégâts. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer, mais le propriétaire des lieux, lui, doit faire face à une perte considérable. Les conséquences économiques de ce sinistre seront à coup sûr douloureuses pour sa petite entreprise.

Incendie à Tocoua de transformation de viande de porc à Beyrie-sur-Joyeuse

Lundi 17 juillet, un incendie s’est déclaré aux ateliers Tocoua de transformation de viande de porc à Beyrie-sur-Joyeuse. Le feu s’est propagé rapidement et a ravagé tout le bâtiment et la marchandise en cours de transformation, soit 450 m² de surface totale. Il n’y a pas eu de victimes, mais le propriétaire Julien Tocoua a perdu une année de travail. Les Sapeurs pompiers étaient sur place pour circonscrire l’incendie qui a mobilisé jusqu’à une quarantaine de pompiers venus des communes de Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Iholdy, Ossès, Anglet, Orthez et Mauléon-Licharre. Ils ont réussi à circonscrire le feu avec l’aide d’un drone pour surveiller l’évolution des zones chaudes pendant la nuit.

Une entreprise en difficulté

Le propriétaire Julien Tocoua a déclaré que l’incendie » met à mal l’exploitation » : c’est une entreprise familiale qui a besoin de temps pour se remettre de cet événement malheureux. Il a aussi remercié les pompiers pour leur intervention rapide et efficace. L’entreprise a été créée au début de l’année 2017 et c’est un gros coup dur pour cette exploitation qui avait besoin de développer ses activités.

Les causes de l’incendie sont pour le moment inconnues et une enquête est en cours pour déterminer l’origine du sinistre. Les bâtiments de l’entreprise sont totalement détruits et il faudra du temps pour que l’entreprise puisse reprendre son activité. Les pertes économiques sont importantes car toutes les marchandises en cours de transformation ont été détruites. Le propriétaire de l’entreprise a souligné la nécessité de repartir malgré les difficultés rencontrées et de reconstruire pour continuer à produire.

Les pompiers du Pays basque ont été mobilisés rapidement pour éviter une propagation à d’autres bâtiments proches de la zone de l’incendie. Le feu semble être parti des cuisines et s’est ensuite rapidement propagé. Les pompiers ont pu travailler efficacement grâce à une coordination importante entre les différents centres de secours mobilisés.

Cet événement est une preuve supplémentaire de l’importance de la présence des pompiers sur tout le territoire, pour garantir la sécurité des personnes et la protection des biens. Les pompiers ont répondu rapidement à cette urgence et ont agi avec professionnalisme pour limiter les dégâts.

source originale : La Pause Info.fr