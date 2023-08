Île envoûtante : la forêt verdoyante près de Marseille

Lorsque vous vous aventurez en haute mer méditerranéenne, il est possible que votre regard soit attiré par une île bien particulière. L’île Verte, en effet, est un lieu étrange et inhabitée qui se trouve à proximité de Marseille. Si votre curiosité vous pousse à y jeter un coup d’œil, il vous sera facile de constater qu’elle est bien réelle et qu’elle ne ressemble à aucune autre île des environs. Sa solitude apparente n’est pas le seul élément étonnant. En effet, les rares personnes qui ont eu la chance d’y poser le pied s’accordent à dire que l’île cache bien des mystères qui ne demandent qu’à être découverts. Quels sont-ils ? Nul ne le sait vraiment, mais une chose est certaine : l’île Verte est un lieu unique en son genre qui fascine autant qu’elle intrigue les explorateurs en herbe.

Découverte de l’île Verte

L’île Verte, située à proximité du chantier naval de La Ciotat en Méditerranée, est une petite île inhabitée qui possède un charme envoûtant. Elle est réputée pour sa végétation foisonnante et est la seule île boisée du département. Bien que peu connue, elle offre trois magnifiques plages : Plageolle, Saint-Pierre et Seynerolle. De plus, en vous promenant sur l’île, vous pourrez découvrir les vestiges du Fort Saint-Pierre qui avait été détruit lors des bombardements de la Seconde guerre mondiale.

Une traversée de rêve en 15 minutes

Bien que l’île soit inhabitée, il est possible de la visiter grâce aux navettes qui partent du port de La Ciotat. La traversée ne dure que 15 minutes et permet de profiter d’un paysage exceptionnel. Cependant, il est important de noter que l’île est intégrée au parc national des calanques et est donc protégée. Il est donc essentiel de la respecter.

Respect de l’environnement

Comme l’île est protégée, il est primordial de la respecter et de ne pas y laisser de déchets. Les visiteurs doivent aussi respecter les vestiges du Fort Saint-Pierre et ne pas les endommager. La beauté et l’aspect miraculeux de l’île Verte de La Ciotat sont uniques, et il est important que les visiteurs et les habitants la protègent et préservent son charme et sa splendeur.

