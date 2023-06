Identité sexuelle : Jean Viard souligne l’évolution considérable et la liberté trouvée

Au mois de juin, se déroule le Mois des fiertés. C’est l’occasion d’avancer dans la lutte en faveur des droits des personnes LGBT+. A cette occasion, l’institut Ipsos réalise une vaste étude dans 30 pays différents. Ce samedi 10 juin, une Marche des fiertés a lieu à Toulouse.

Une étude sur l’identité LGBT+: une évolution considérable

Pour célébrer le Mois des fiertés qui a lieu en juin, l’institut Ipsos a mené une grande enquête dans 30 pays. Les résultats montrent qu’en France, un adulte sur dix s’identifie comme étant LGBT+, avec des différences notables entre les générations. Par exemple, 4% des baby-boomers (nés avant 1965) se disent LGBT+, tandis que ce pourcentage grimpe à 19% chez la génération Z (nés après 1997). Une Marche des fiertés a eu lieu à Toulouse le samedi 10 juin.

Le gouvernement rappelle que la discrimination, la violence et la haine anti-LGBT+ demeurent une réalité en France. Un plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ a donc été lancé en 2020 pour une durée de trois ans. Le sociologue Jean Viard apporte des éclairages sur ce sujet.

Un clivage générationnel

Selon l’étude Ipsos, il y a effectivement un clivage générationnel important en France, avec une évolution significative en peu de temps en termes d’identité LGBT+. Jean Viard rappelle que les débats autour de la sexualité et de l’intime sont souvent marqués par des tensions entre la sphère publique et la sphère privée. Les lois qui changent, comme par exemple le mariage pour tous en France, ont permis de faire progresser la tolérance et d’initier un mouvement d’ouverture d’esprit.

Cette évolution est très rapide d’une génération à l’autre. En effet, les personnes de la génération Z sont deux fois plus nombreuses que celles ayant entre 26 et 42 ans à s’identifier comme LGBT+. Cette accélération est probablement liée à des changements législatifs et sociaux qui ont favorisé l’expression des identités diverses.

Une évolution mondiale

Les données de l’étude Ipsos, qui porte sur 30 pays, montrent que les évolutions constatées en France sont également présentes à l’échelle internationale. Certains pays plus conservateurs, comme le Japon, la Corée du Sud et la Turquie, connaissent des régimes plus autoritaires et sont moins enclins à l’ouverture d’esprit.

De manière générale, l’histoire des droits LGBT+ et la construction de la population influencent l’évolution des attitudes et des mentalités. Et si La France a une tradition plutôt conservatrice en matière d’intimité, la tendance actuelle est à une plus grande acceptation des diversités et des différences.