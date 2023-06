Hugo Marchand et ses étoiles de danse offrent une parenthèse enchantée dans un château de l’Eure

Au cours de sa série de spectacles intitulée « Les étoiles au château », le célèbre danseur de l’Opéra de Paris s’est arrêté au domaine du Champ de Bataille, situé à Sainte-Opportune-du-Bosc (Eure). Ce projet vise à démocratiser la danse pour la rendre accessible au plus grand nombre.

Les jardins du Domaine du Champ de Bataille, situé à Sainte-Opportune-du-Bosc dans l’Eure, sont baignés de soleil ce dimanche après-midi. Le temps est clément et les spectateurs sont venus en nombre pour assister à l’événement « Les étoiles au château ».

Sur scène, le danseur étoile Hugo Marchand, accompagné de sept autres danseurs de l’Opéra de Paris, offre un moment de joie dans un cadre magnifique.

Un instant unique

Entouré de sept artistes exceptionnels (tels que Léonore Baulac, Dorothée Gilbert ou encore Germain Louvet), le danseur Hugo Marchand a offert à mille spectateurs une parenthèse enchantée. « C’est sublime, les émotions ressortent, c’est excellent », se réjouit un jeune garçon. Pendant une heure, les étoiles ont brillé sur la scène installée en plein air dans les jardins majestueux du domaine du XVIIe siècle. « Voir des danseurs étoiles d’aussi près, c’est une chance incroyable, on est mieux qu’à l’opéra, en plus dans un cadre fabuleux », confie une spectatrice. « J’adore Hugo Marchand et toutes les étoiles qui dansent ce soir. Je ne les ai jamais vues en vrai, donc c’est l’occasion », renchérit une autre spectatrice.

À la fin du spectacle, les étoiles ne sont pas seulement sur scène mais aussi dans les yeux du public. « C’est du beau et ce beau-là, il fait du bien à la tête, il fait du bien à l’âme », assure un spectateur.

La danse pour tous

Depuis 2022, la volonté d’Hugo Marchand est de permettre au plus grand nombre de découvrir la beauté et la richesse de la danse classique et contemporaine. « Ce billet à 13€ permet de populariser dans le bon sens du terme cet art de la danse qui aujourd’hui peut sembler très cher dans certains théâtres parisiens », explique le danseur.

Avec son projet « Les étoiles au château », Hugo Marchand investit, plusieurs fois par an, les cours et jardins des châteaux français. « J’ai à cœur de contribuer à la diversité de la vie culturelle locale, partout sur le territoire et de mettre en lumière les monuments historiques de nos régions en les associant à des danseurs et musiciens reconnus », déclare-t-il.

Les prochains spectacles des « Etoiles au château » se tiendront au château de Digoine en Saône-et-Loire les 9 et 10 septembre 2023.