Hugo Marchand démocratise danse classique: « Les Étoiles au Château » et hommage à Béjart

Chaque jour, une célébrité se joint à l’univers d’Élodie Suigo. En cette occasion, nous avons la présence du danseur principal du Ballet national de Paris, Hugo Marchand. Les deux premières représentations de son spectacle intitulé « Les Étoiles au Château » auront lieu au début du mois de juin 2023. De plus, il prendra part à trois événements à l’Opéra de Paris en hommage au célèbre chorégraphe Maurice Béjart.

Le danseur étoile Hugo Marchand, membre du Ballet de l’Opéra national de Paris depuis 2017, a partagé son parcours dans son autobiographie intitulée Danser, publiée aux Editions Arthaud en 2021. Passionné de danse et perfectionniste, il souhaite transmettre son amour pour cet art à travers différents projets.

Hugo Marchand sera présent les 3 et 4 juin 2023 au Domaine du Champs de Bataille à Sainte-Opportune-du-Bosc dans l’Eure pour les deux premières représentations de son spectacle Les Étoiles au Château, en compagnie d’étoiles et de solistes de l’Opéra de Paris. De plus, il participera à l’Opéra de Paris le 21 avril, pour un hommage à Maurice Béjart intitulé Le Chant du compagnon errant, et les 28 avril, 3 et 12 mai, pour Le Boléro de Maurice Béjart sur la musique de Ravel.

Ayant créé une association en septembre 2022, nommée Hugo Marchand pour la danse, il désire partager la danse sur le territoire français et aller à la rencontre d’un public national tout en créant un lien avec le patrimoine français. Avec le projet Les Étoiles au château, il espère présenter un spectacle d’une heure dans des lieux uniques tels que le Domaine du Champs de Bataille ou le château de Digoine, en Saône-et-Loire, avec des billets à 13 euros afin de rendre la danse accessible à tous. Cinq danseurs étoiles de l’Opéra de Paris, accompagnés d’une première danseuse, d’une violoncelliste et d’une pianiste, participent à ce projet.

Hugo Marchand considère la danse comme ayant une vocation thérapeutique et sociale, et souhaite partager ce bienfait avec le plus grand nombre. Il aborde également l’effet stimulant que la danse peut avoir sur la vie et la volonté de continuer à avancer, malgré les difficultés et blessures rencontrées dans le monde de la danse. Les Étoiles au château corresponde à cette volonté de partager la danse différemment avec le public.

Le soutien constant de ses parents a joué un rôle déterminant dans la réussite d’Hugo Marchand, notamment lorsqu’il a intégré l’école de danse de l’Opéra, une institution exigeante en termes de rigueur et de talent.

Enfin, le danseur étoile rendra hommage au chorégraphe Maurice Béjart, qu’il considère comme une source d’inspiration et un apporteur de modernité et de générosité dans l’univers de la danse. Deux événements auront lieu à l’Opéra de Paris, Le Chant du compagnon errant le 21 avril 2023 et Le Boléro les 28 avril, 3 et 12 mai, faisant écho à des thématiques universelles telles que le temps, la révolution, le partage, la passion, la mort et la vie.