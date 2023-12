Hooliganisme en France : le foot en danger face à l’escalade de violences ?

Les divers événements survenus aux abords des terrains ces récentes saisons et semaines ont relancé les discussions concernant la résurgence des hooligans dans les tribunes. Bien que le hooliganisme soit présent et en constante évolution, il n’est pas responsable de l’intégralité des actes de violence qui ont récemment ébranlé les gradins.

Incidents violents en marge des matchs de football en France

Durant la dernière saison de Ligue 1, plusieurs incidents violents ont eu lieu en marge des rencontres de football. Parmi les exemples les plus frappants, on compte l’attaque du bus de l’Olympique Lyonnais sur le chemin du stade, lors de laquelle l’entraîneur Fabio Grosso et son adjoint ont été blessés. De plus, un supporter nantais a été tragiquement tué peu avant le début du match Nantes-Nice. Ces événements ont mis en lumière les problématiques de hooliganisme et de violence dans les stades.

Une hausse des violences liée à des changements sociologiques

Selon Dominique Bodin, professeur de sociologie à l’Institut d’études politiques de Fontainebleau, le hooliganisme actuel, parfois appelé « néo-hooliganisme » ou « hooliganisme 2.0 », est caractérisé par des affrontements entre supporters dans des lieux éloignés des enceintes sportives. Ainsi, la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) a constaté une augmentation de 15 % des interpellations liées aux violences et à l’usage de la pyrotechnie lors des saisons 2022-2023 par rapport à la saison précédente. Thibaut Delaunay, responsable de la DNLH, observe également une délocalisation des actions violentes et une expansion de ces phénomènes à des environnements jusqu’à présent moins concernés, comme la Ligue 2.

La violence dans les stades, un phénomène complexe à multiples causes

Malgré les tensions observées, il est important de noter que la violence dans les stades émane de différentes dynamiques et s’inscrit dans des logiques diverses. Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste des supporters, note que les incidents peuvent parfois être liés à un conflit entre les supporters et le club, ou résulter de mauvais résultats sportifs. Par ailleurs, l’impact des réseaux sociaux dans la diffusion de ces actes au plus grand nombre est également à prendre en compte. Quoi qu’il en soit, il est clair que la violence a toujours existé dans le sport et qu’elle est probablement le reflet d’une société plus globalement anxieuse. Le défi pour les autorités et les instances de football est maintenant de trouver les moyens d’enrayer ces comportements néfastes.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA