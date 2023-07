« Hommage de Boniface et Lukino à Léo Ferré, l’anarchiste »

Le célèbre artiste engagé qu’était Léo Ferré a laissé un héritage culturel et spirituel qui survit encore 30 ans après sa mort. Les hommages continuent de pleuvoir pour rendre hommage à cet artiste prolifique dont la carrière a été marquée par un engagement total en faveur de la liberté d’expression et des valeurs humanistes. Loin de n’être qu’un simple auteur-compositeur-interprète, Léo Ferré était également un poète engagé et un activiste politique. C’est précisément ces aspects de sa vie personnelle que le politologue et le dessinateur ont choisi de mettre en lumière dans leur analyse sur cet artiste révolutionnaire. Le public découvrira ainsi la vie engagée et contestataire de Léo Ferré, qui a su aller contre les courants artistiques de son époque et inspirer des générations entières d’artistes cherchant à se battre pour des causes justes. Ce n’est donc pas un hasard si Léo Ferré est aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers de la chanson française engagée, et l’un des plus grands poètes de son temps. Une personnalité hors du commun à laquelle il est indispensable de rendre hommage pour sa contribution à la culture française et pour son engagement inébranlable en faveur de la liberté de pensée et d’expression.

La bande dessinée « Léo Ferré, ni Dieu, ni maître » : un hommage aux combats d’un artiste engagé

Neuf mois avec Léo

Le 14 juillet 1993, Léo Ferré, le poète chanteur anarchiste, disparaissait à l’âge de 76 ans. Pourtant, pour certains de ses admirateurs, l’artiste n’est pas mort. Pascal Boniface, le politologue et auteur de l’ouvrage « Léo Ferré, toujours vivant », ainsi que l’illustrateur montpelliérain Lukino, ont choisi de rendre hommage à ses combats à travers la bande dessinée « Léo Ferré, ni Dieu, ni maître ». Publiée aux éditions Dunod, elle retrace la vie tumultueuse d’un artiste engagé.

Artiste engagé aux multiples facettes

L’album s’attache à faire découvrir la vie de Léo Ferré à travers les différentes facettes de son art engagé. Dès son enfance jusqu’à ses plus grandes prestations artistiques, le lecteur plonge dans le passé du poète. Le texte met en lumière son rôle de représentant des poètes maudits, ainsi que son évolution en tant qu’idole d’une jeunesse insoumise et assoiffée de liberté. Ferré est également présenté comme la figure de la protest song avant que tous ses spectacles ne se transforment en meetings, faisant ainsi de lui le précurseur du slam et du rap. Lukino a choisi la bichromie, en rouge et noir, pour peindre les illustrations de l’ouvrage, en adéquation avec le titre.

L’héritage de Léo Ferré

Durant neuf mois, Lukino s’est enfermé et a travaillé sans relâche pour faire ressurgir la vie de Léo Ferré. Il a dû s’approcher de ce passeur de mots pour que le lecteur entre dans la tête du poète. Grâce aux grandes chansons de la chanson française, comme « Avec le temps », « C’est extra » ou encore « La mémoire et la mer », il a réussi à capturer les différentes facettes du personnage. De cette façon, les auteurs ont réussi à offrir un hommage vibrant à Léo Ferré, qui reste une référence pour tous ceux qui s’intéressent à la musique engagée.

Cette bande dessinée est un outil précieux pour découvrir la vie de l’artiste, mais elle est également une invitation à réfléchir sur notre propre engagement. En effet, en racontant l’histoire de Léo Ferré, les auteurs nous proposent de suivre les pas d’un artiste qui a su faire passer un message en musique. Aujourd’hui, son héritage reste toujours vivace et ne cesse d’inspirer de nouvelles générations. « Léo Ferré, ni Dieu, ni maître »,