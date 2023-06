Hommage aux victimes d’attaque au couteau à Annecy : les habitants se rassemblent

L’impact et l’émotion sont considérables suite à l’agression au couteau survenue à Annecy le jeudi 8 juin. Élisabeth Borne a fourni des informations concernant les quatre enfants et les deux adultes blessés. 24 heures après ce tragique événement, toute la ville leur manifeste son soutien et son respect.

Le visage grave, de nombreux habitants d’Annecy (Haute-Savoie) se recueillent. Sur les grilles du parc où s’est déroulée l’agression, beaucoup sont venus y déposer un bouquet de fleurs ou un petit message de soutien. Habituellement, cet endroit est paisible et très fréquenté par les familles.

Une cellule d’aide psychologique à l’école

Autour du parc, les parents amènent leurs enfants à l’école. Tous les élèves ont été confinés lors du drame. Une cellule d’aide psychologique a été mise en place et les parents essaient de répondre aux questions de leurs enfants. « On en a parlé en essayant de rester le plus vague possible. On sait que les enfants en parleront entre eux. (…) L’idée, c’est de lui donner suffisamment d’informations pour qu’elle n’en apprenne pas trop ici, à l’école, mais de ne pas non plus l’affoler avec trop de détails », explique un père. La ville entière est plongée dans l’incompréhension. Un rassemblement est prévu le week-end du 10 et 11 juin.