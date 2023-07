Homicide routier : des associations choquées !

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a décidé d’apporter un changement de taille dans le vocabulaire utilisé par la justice en cas d’accidents mortels de la circulation. Désormais, le délit d’homicide routier remplacera le terme d’homicide involontaire. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue lundi 17 juillet. Bien que symbolique, cette évolution ne passera pas inaperçue auprès des familles endeuillées qui ont longtemps attendu une prise de conscience de la société envers les conséquences dramatiques que peut avoir la négligence au volant. Il est important, en effet, de donner un cadre juridique précis à ces situations dramatiques, sans toutefois avoir recours à des sanctions plus lourdes qui sanctionneraient disproportionnellement les auteurs d’accidents mortels non intentionnels.

Des militants pour la sécurité routière ont remporté une petite victoire en France. Le délit d’homicide routier a remplacé le terme d’homicide involontaire en cas d’accidents mortels de la circulation. Cette évolution symbolique permet aux familles endeuillées de trouver une justice plus représentative. Une mère de famille a rejoint le collectif Justice pour les victimes de la route, qui regroupe plus de 500 familles de victimes, pour demander le changement du terme juridique. Elle estime que le mot « involontaire » était impensable pour elle car une personne sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants opère de manière volontaire.

Le chef étoilé Yannick Alléno a également milité pour ce changement après que son fils est décédé de manière tragique sur la route. Les militants pour la sécurité routière espèrent que les peines encourues pour les délits de circulation soient réellement appliquées. Ils soulignent que trop de contrevenants roulent sans permis ni assurance et ne respectent pas les règles routières, entraînant la mort de nombreuses personnes chaque année.

La lutte pour rendre la circulation plus sûre est en cours depuis des années. Les associations de sécurité routière se battent pour que les conducteurs, les cyclistes et les piétons puissent circuler en sécurité sur les routes. Les familles endeuillées et les militants pour la sécurité routière continueront de se battre pour une justice plus représentative et pour une circulation plus sûre.

En terme de chiffres, l’année dernière, 116 personnes ont perdu la vie sur les routes de Poitou-Charentes. Il reste donc encore beaucoup à faire pour que la route soit un lieu sûr pour tous.

