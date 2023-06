Holger Rune bat Francisco Cerundolo à Roland-Garros 2023, rencontrera Casper Ruud en quarts

Le jeune Danois de 20 ans, classé 6ème tête de série, a réussi à vaincre l’Argentin, 23ème au classement mondial, lundi, après une lutte acharnée de près de quatre heures, qui s’est achevée par un super tie-break décisif.

Chapeau bas pour Holger Rune ! Lors des huitièmes de finale de Roland-Garros, le lundi 5 juin, la casquette à l’envers était de mise sur le court Suzanne-Lenglen. Bien qu’il soit peu probable que le Danois et l’Argentin Francisco Cerundolo aient inclus du Sexion d’Assaut dans leur playlist d’avant-match, il faut admettre que, pendant 3h59, chacun a « frappé là où ça fait mal ». Avec la casquette glissant sur la nuque et brillant de sueur sous le soleil du court Suzanne Lenglen, les deux hommes se sont livré un match à couper le souffle. Grâce à sa vitesse de balle, le Danois a arraché la victoire après cinq sets intensément disputés (7-6[7-3], 3-6, 6-4, 1-6, 7-6[10/7]) et accède aux quarts de finale de Roland-Garros.

Un jugement d’arbitrage controversé

Le match aurait pu se jouer sur un jugement d’arbitrage controversé. Après un premier set remporté par le Danois au tie-break, l’Argentin a réussi à conserver son avance pour gagner le deuxième set et relancer la partie. Alors que Rune prenait l’initiative dans le troisième set, redoutable sur ses jeux de service, l’arbitre lui a accordé un break (3-1) dans la confusion. Sur un coup long de ligne, Kader Nouni a jugé que Cerundolo s’était manifesté avant que sa balle ait rebondi deux fois, accordant de facto le point au poulain de Patrick Mouratoglou. L’Argentin, visage fermé, est allé discuter avec l’arbitre, mais c’est finalement le jeune Danois de 20 ans qui a perdu sa concentration.

Comme Cerundolo revenait au score (4-4) et empochait de justesse le set, Rune a ensuite complètement déraillé dans la quatrième manche (6-1). Dans la foulée, l’Argentin a pris la tête de l’ultime manche. Malgré ses nombreuses erreurs directes (73 au total) et doubles fautes (10), Rune a ajusté sa casquette et son jeu au bon moment pour breaker à 5-4. Incapable de conclure sur son service, le match s’est finalement terminé au super tie-break.

Un remake du quart de finale mouvementé de 2022

Casquette noire contre casquette blanche, les joueurs ont progressé comme dans une partie d’échecs. Grimaces dans ses déplacements, Rune a fini par l’emporter 10-7 et a exulté, épuisé. « Jouer sur ce court plein, c’est un sentiment unique », a déclaré le joueur au micro après son match. « C’était absolument génial de jouer ce match. […] A la fin, j’ai cherché à me détendre, m’amuser, car ces moments on s’en souvient toute sa vie. J’ai essayé de proposer mon meilleur tennis. »

Comme en 2022, le protégé de Patrick Mouratoglou affrontera en quart de finale Casper Ruud, finaliste l’année dernière qui l’avait battu en quatre sets à ce stade du tournoi (6-1, 4-6, 7-6, 6-3). Ce nouveau derby scandinave promet d’être animé entre ces deux hommes aux relations plutôt électriques. L’année dernière, leur confrontation avait été marquée par plusieurs altercations qui s’étaient poursuivies jusqu’aux vestiaires. Reste une question : Rune portera-t-il sa casquette ? Pour les plus superstitieux, cela a son importance : aucun joueur n’a jamais remporté Roland-Garros avec une casquette à l’envers. Parfois adepte de cette dernière, Rafael Nadal a toujours préféré le bandeau comme accessoire sur la terre battue parisienne. Cependant, Rune, du haut de ses 20 ans, pourrait imposer son propre style.