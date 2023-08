Herblay : commerçant accuse la ville pour perte de gain

Au cœur de l’animé marché de la ville, surplombant la place de la Libération, la boulangerie Au Four au Moulin est la fierté d’Alain Frimin. Cet associé gérant a travaillé dur pour bâtir une clientèle fidèle depuis qu’il s’est installé dans ces locaux depuis sept ans. Cependant, aujourd’hui, il a du mal à sourire. Sa mine est devenue morose et inquiète. Il semble soucieux de quelque chose et cela se reflète dans ses gestes maladroits alors qu’il sert les clients.

La boulangerie Au Four au Moulin a subi des pertes conséquentes durant les travaux de requalification du centre-ville

Le gérant associé de la boulangerie Au Four au Moulin, Alain Frimin, installé depuis sept ans sur le mail reliant la place de la Libération à la halle du marché à Herblay-sur-Seine, a subi une perte de chiffre d’affaires de 140 000€ durant les deux années de travaux de requalification du centre-ville. Il affirme que les commerçants ont souffert, et particulièrement ceux situés sur le parking de la Libération où les travaux ont débuté. Le problème principal pour lui est la suppression des places d’arrêt-minute et l’emplacement du nouveau parking. Alain Frimin attaque la ville pour cette perte financière.

Le maire conteste les accusations de l’association

Le maire (Lr) d’Herblay-sur-Seine, Philippe Rouleau, trouve les accusations d’Alain Frimin à l’encontre de la ville injustes. Selon lui, la ville a mené une énorme communication et était assistée d’un chef de chantier présent en permanence sur les lieux. Le maire estime que c’est Au Four au Moulin qui va le plus bénéficier des travaux, car un candélabre qui empêchait la boulangerie d’ouvrir son store banne a été retiré, et le mail a été rénové en premier avec une durée de travaux plutôt courte. Selon Philippe Rouleau, la grande majorité des commerçants affirme que leur fonds de commerce a pris de la valeur grâce aux travaux. Par ailleurs, il a commandé les services de la boulangerie pour le buffet des vœux en janvier 2023 qui avait coûté 10 000 € en petits fours. Le maire conteste donc les accusations d’Alain Frimin à l’encontre de la ville et attend avec confiance l’issue du conflit.

Des divergences d’opinion sur l’impact des travaux de requalification du centre-ville

Des divergences d’opinion existent sur l’impact des travaux de requalification du centre-ville à Herblay-sur-Seine. Si Alain Frimin affirme que son commerce a été gravement lésé durant les deux années de travaux, les autorités municipales estiment que le centre-ville a été requalifié avec succès et que les commerces ont gagné en valeur, au détriment d’une perte de chiffre d’affaires temporaire. Il y a donc une opposition d’interprétations sur les avantages et les inconvénients de tels travaux de requalification.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA