Hélène Dorion, poétesse à connaître pour le BAC

Au programme du bac de français : Hélène Dorion, poétesse engagée pour la nature

Le livre « Mes forêts » de la poétesse québécoise Hélène Dorion sera au programme du bac de français pendant trois ans pour les élèves de première générale et technologique. C’est la première fois qu’une femme vivante entre dans le cercle très restreint des auteurs ayant une œuvre entière au programme. Pour l’auteure de 65 ans, c’est un immense honneur et une occasion unique de transmettre l’expérience immédiate de la poésie. La poésie est vue non seulement comme objet d’étude, mais aussi comme une manière d’être au monde et de s’habiter soi-même.

Au cœur du recueil d’Hélène Dorion : la nature et les forêts

Le livre « Mes forêts » est le fruit du dialogue entre Hélène Dorion et les arbres pendant la crise du Covid. L’auteure a écrit sur la nature pour penser le vivant différemment, en étant à l’écoute, en comprenant le monde du vivant par l’intériorité. Pour le ministère de l’Éducation nationale, ce choix reflète la volonté de mettre à l’honneur le lien renouvelé avec le vivant et la nature.

Hélène Dorion, une poétesse engagée pour la nature

Hélène Dorion est une poétesse engagée pour la nature. Pour elle, la poésie est une manière d’habiter poétiquement la terre en rappelant que nous sommes parties prenantes de la nature. Elle s’interroge notamment sur la place de l’homme parmi les flammes déchaînées des forêts canadiennes, et suggère que la poésie pourrait aider à retrouver un lien avec la nature.

