Haute-Savoie : Des meutes de loups détectées dans presque tout le département, plus de 100 bêtes répertoriées!

Le nombre de loups en Haute-Savoie en forte hausse

D’après les chiffres communiqués par les autorités, le nombre de loups en Haute-Savoie a presque doublé en un an. La préfecture estime que la population de loups dans le département « pourrait être de 80 à 105 individus » et que l’animal serait désormais présent « sur la quasi-totalité du département ».

Les services de l’Etat ont identifié 13 meutes dans le département et estiment la population de loups entre 80 et 105 individus. En comparaison, en sortie de l’hiver 2022, la population de loups en Haute-Savoie comptait 7 meutes et était estimée entre 40 et 60 individus. Les chiffres témoignent donc d’une augmentation significative de la présence des loups dans le département au cours de cette année.

Le loup gagne du terrain en Haute-Savoie

Le loup est présent en Haute-Savoie depuis 2004, mais sa présence ne cesse de s’étendre. Les autorités estiment que l’animal est désormais présent « sur la quasi-totalité du département, à l’exception de l’avant-pays ». Les relevés opérés par une vingtaine de groupes référents ont permis d’identifier les indices habituels de présence du loup, mais également d’utiliser des enregistreurs de sons et des pièges photographiques pour renforcer le suivi de son développement.

La bataille des chiffres pour le Plan Loup

Le Plan Loup pour la période 2024-2029 sera bientôt dévoilé. Les éleveurs des départements alpins demandent à l’Etat « les moyens de se défendre par la régulation de la population de loups ». Les chiffres sont donc cruciaux pour déterminer le plan d’action de l’Etat, car ils vont déterminer le nombre de tirs autorisés pour les cinq prochaines années et les quotas de prélèvements. Les pertes en élevage supérieures à 12.500 bêtes en 2022 ont conduit des élus Les Républicains de six départements alpins à demander des mesures fortes pour la protection de leurs territoires. Les éleveurs sont en situation de stress permanent, ce qui pourrait dissuader de nombreux professionnels à poursuivre leur activité.

