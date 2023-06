Hausse de 17% des agressions sur pharmaciens: syndicats prônent accès aux soins facilité et meilleure prise en charge des patients

Les attaques dans les officines ont augmenté de 17% en comparaison avec l’année 2019, et 70% de ces actes d’agression sont associés à des pénuries de médicaments, selon Pierre-Olivier Variot, qui préside l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine.

« Pour améliorer la situation, il faut un accès aux soins plus facile et une meilleure prise en charge des patients« , déclare Pierre-Olivier Variot, pharmacien à Plombières-lès-Dijon (Côte-d’Or) et président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), dimanche 4 juin sur franceinfo. Il réagit à une étude de l’Ordre des pharmaciens consultée par franceinfo, qui montre que les agressions dans les pharmacies ont augmenté de 17% par rapport à 2019 (soit 366 agressions verbales, physiques ou vols en 2022). Selon cette étude, seulement 35% des plaintes sont déposées. Pierre-Olivier Variot estime que le contexte actuel engendre des « crispations« .

franceinfo : Êtes-vous surpris par le nombre d’agressions envers les pharmaciens ?

Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine : Pas du tout surpris. Quant au faible taux de dépôt de plainte, je pense que les pharmaciens, déjà débordés, n’ont pas voulu rajouter une contrainte administrative. Nous conseillons néanmoins aux pharmaciens de déposer plainte.

70% des agressions sont liées à un refus de dispensation [analyser une prescription de médicaments, les délivrer et aider à leur correcte administration], soit l’impossibilité de délivrer les médicaments demandés, à quoi cela est dû ?

Plusieurs facteurs sont en cause. Premièrement, les ruptures de médicaments. Nous pouvons comprendre certaines colères, par exemple celle d’une mère épuisée dont aucun des quatre médicaments prescrits pour son enfant n’était disponible en pharmacie. Il a fallu contacter le médecin et discuter avec lui, ce qui a généré de l’agressivité. Deuxièmement, les médecins étant débordés, les rendez-vous sont espacés, créant de fortes crispations. La nouvelle loi permettant de renouveler les traitements chroniques pendant trois mois (si le patient est stabilisé) va dans le sens d’un meilleur accompagnement des patients, mais cela ne résout pas tout.

Est-ce que le fait que le pharmacien soit en bout de chaîne de soins du patient le rend plus vulnérable ?

Effectivement. De plus, l’accès facile aux pharmacies, ouvertes en permanence et sans rendez-vous, incite les patients à se montrer plus exigeants. Cette facilité d’accès et la position en bout de chaîne pour le patient engendrent également des crispations. Il faut aussi évoquer les pharmacies de garde. Dans certaines grandes villes, le commissariat prévient le pharmacien de l’arrivée d’un patient après une certaine heure, filtrant ainsi les patients et renforçant la sécurité. Cependant, de plus en plus de villes voient les commissariats se désengager de ce service, faute de moyens humains. En conclusion, améliorer l’accès aux soins et la prise en charge des patients permettrait d’améliorer la situation.