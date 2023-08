Hard Mess Festival : quand Guéret devient le rendez-vous des fêtards !

Le festival Hard Mess fait raisonner chaque année les murs de la ville de Guéret, en Creuse, au grand plaisir des fêtards. Cette célébration dure trois jours où les sons électroniques inondent les rues. Une quarantaine d’artistes extrêmement talentueux se produisent sur scène, attirant plusieurs milliers de fans de musique électronique, tous assoiffés de découvrir les derniers morceaux des artistes les plus influents de la scène.

Le festival Hard Mess de Guéret, en Creuse, a rassemblé pendant trois jours une quarantaine d’artistes et plusieurs milliers de passionnés de musique électronique. Malgré un déficit important sur la première édition, les organisateurs de l’association ADAS Music ont réussi à maintenir le festival, avec deux scènes et plus de trente-cinq artistes. Les festivaliers étaient de tous âges et de tous horizons musicaux. Le festival a également mobilisé vingt-cinq agents des forces de l’ordre, deux pilotes de drones et un chien pour assurer la sécurité et contrôler les drogues.

Un festival encadré et sécurisé

Les festivaliers ont été soumis à des contrôles minutieux de sécurité pour éviter tout danger ou tentative de revente de drogues. Les forces de l’ordre ont assuré la sécurité en mobilisant vingt-cinq agents, deux pilotes de drones et un chien pour contrôler et surveiller les festivaliers.

Un financement fragile pour l’association ADAS Music

Le festival Hard Mess de Guéret est organisé par l’association ADAS Music, qui a avoué un financement fragile malgré le soutien du département et de l’Europe, la région n’ayant pas suivi pour cette édition. Le but de l’association est d’organiser un festival qui attire des gens qui s’amusent et fasse bouger le département, malgré les difficultés financières rencontrées.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA