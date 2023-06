Harcèlement scolaire : sanctions judiciaires et dispositifs d’accompagnement expliqués

Ce lundi, la culpabilité de quatre jeunes pour avoir harcelé un élève au sein de leur établissement a été établie, sans pour autant les condamner concernant la mort de Lucas, un collégien de 13 ans dont le corps a été découvert au début de l’année à Golbey (Vosges). L’infraction liée au harcèlement scolaire est une notion assez nouvelle, qui a été intégrée au code pénal il y a environ un an et quelques mois.

La mort par suicide de Lucas, un adolescent de 13 ans, en janvier 2023 avait suscité une vive émotion. Quatre de ses camarades de collège ont été déclarés coupables lundi 5 juin pour harcèlement scolaire, bien que la cour d’Epinal dans les Vosges n’ait pas retenu de lien direct entre ces événements et le suicide du jeune homme. La mère de la victime se dit soulagée que son fils soit reconnu victime de harcèlement scolaire.

Lucas, âgé de 13 ans, s’est suicidé le 7 janvier, laissant derrière lui un mot exprimant son désir de mettre fin à ses jours. La famille de l’adolescent avait dénoncé des actes de harcèlement, mettant en lumière les railleries et les injures homophobes dont il disait être victime de la part d’autres élèves de son collège.

Un délit de « harcèlement scolaire » relativement nouveau

Jusqu’à récemment, le code pénal ne reconnaissait que le harcèlement moral au travail ou à la maison. En mars 2022, le harcèlement scolaire a également été intégré dans le code pénal. Cela signifie que désormais, le harcèlement d’un élève par un autre ou par un membre du personnel de l’établissement est considéré comme un délit, allant de l’école primaire à l’université. Les coupables de harcèlement scolaire encourent trois ans de prison et 45 000 euros d’amende lorsque les faits provoquent une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. Les sanctions peuvent aller jusqu’à dix ans de prison et 150 000 euros d’amende si la victime se suicide ou tente de se suicider.

De plus, le délit de harcèlement scolaire ne se limite pas aux murs de l’établissement. Il concerne également le cyberharcèlement, qui a considérablement augmenté ces dernières années via les réseaux sociaux. Depuis 2022, la loi permet la saisie et la confiscation des téléphones portables et des ordinateurs utilisés pour harceler un élève ou un étudiant.

Le ministère de l’Education s’efforce également de lutter contre le harcèlement scolaire

Le ministère mise sur le programme PHARe, un plan de prévention du harcèlement mis en place depuis 2019 et rendu obligatoire dans les collèges et les écoles à partir de la rentrée scolaire 2022-2023. Il sera étendu aux lycées en septembre prochain. Ce plan a pour objectif de mieux former le personnel, sensibiliser les élèves aux risques et impliquer les parents pour intervenir plus efficacement auprès des victimes. Selon le ministère de l’Éducation, un jeune sur dix est concerné par le harcèlement scolaire.

Une dizaine d’heures consacrées à la lutte contre le harcèlement scolaire sont également prévues chaque année dans toutes les classes de la première année du primaire à la troisième du collège, notamment pour promouvoir deux numéros de téléphone à l’attention des victimes ou de leurs proches : le 30 20 en cas de harcèlement scolaire et le 30 18 en cas de cyberharcèlement.