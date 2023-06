Harcèlement scolaire : les difficultés pour juger les affaires expliquées

Devant l’ampleur des notifications et des réclamations concernant ce sujet, les ressources judiciaires sont insuffisantes pour réaliser des investigations appropriées. Les rares dossiers qui parviennent jusqu’à un magistrat se terminent généralement par des actions pédagogiques plutôt que des sanctions punitives.

Le 7 janvier dernier, Lucas, un adolescent de 13 ans, se donnait la mort. Quatre jeunes ont ensuite été reconnus coupables de « harcèlement scolaire » début juin par le tribunal pour enfants d’Epinal (Vosges). Cependant, les avocats ont fait appel de cette décision le 19 juin. Par ailleurs, dans le Pas-de-Calais, cinq personnes, dont quatre mineurs, ont été mises en examen suite au suicide d’une jeune fille nommée Lindsay, âgée également de 13 ans, survenu le 12 mai. En dépit du caractère exceptionnel et de la rapidité avec laquelle ces deux affaires ont été jugées, cela ne reflète pas la réalité de la manière dont les affaires de harcèlement scolaire sont traitées par la justice.

En effet, avant le suicide de Lindsay, ses parents avaient alerté le collège à plusieurs reprises et déposé deux plaintes en février, sans résultat. Le ministre de l’Education, Pap Ndiaye, a ainsi reconnu un « échec collectif ». Suite à ce drame, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que la lutte contre le harcèlement scolaire serait une « priorité absolue » pour la rentrée de septembre 2023 et que les plaintes devraient être facilitées et les sanctions appropriées.

Pour lutter contre ce « fléau sanitaire », de plus en plus de parents et d’associations se tournent vers la voie judiciaire en raison de la réaction insuffisante des établissements scolaires. Une magistrate en charge des mineurs en Île-de-France note une augmentation du nombre de signalements et de plaintes concernant le harcèlement scolaire. Cependant, les enquêtes sur ce sujet sont souvent complexes et laborieuses, notamment lorsqu’il s’agit de faits survenant en ligne ou impliquant plusieurs harceleurs. De plus, les enquêteurs peinent souvent à lier le harcèlement au suicide de la victime.

Malgré ces défis, il est important de ne pas minimiser les faits de harcèlement et de faire en sorte que les peines à l’encontre des harceleurs soient à la hauteur, car les jeunes sont conscients de ce qu’ils font. Par ailleurs, la priorité doit être donnée aux réponses éducatives, pour généraliser le dispositif pHARe et prévenir le harcèlement dès l’école primaire et le collège.

Si vous êtes confronté au suicide d’un proche ou si vous avez besoin d’aide, des services d’écoute anonymes sont disponibles comme la ligne Suicide écoute au 01 45 39 40 00. Pour signaler une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, que vous soyez victime ou témoin, il existe des numéros gratuits, anonymes et confidentiels : le 3020 (harcèlement) et le 3018 (cyberharcèlement), joignables du lundi au samedi, de 9 heures à 20 heures.