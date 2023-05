Handball Ligue européenne : Montpellier heurté à un mur face à Berlin, vise le podium

Suite à sa déconvenue le samedi face aux joueurs allemands, Montpellier cherchera à gravir la troisième place du podium de la Ligue européenne de handball durant la journée du dimanche.

Le 27 mai ne sera pas un jour de chance pour le Montpellier handball. En effet, cinq ans jour pour jour après avoir remporté leur deuxième Ligue des champions, le club héraultais s’est incliné (29-35) le samedi 27 mai à Flensburg, en demi-finale de la Ligue européenne face au Füchse Berlin. Valentin Porte, capitaine, et Kyllian Villeminot, demi-centre, ont déclaré : « On s’est sabordés » et « on a pété les plombs en deuxième mi-temps ».

Les deux leaders montpelliérains étaient fatalistes et amers en zone mixte après le match. Pourtant, le MHB avait bien commencé cette demi-finale face au Füchse Berlin, menant au score pendant toute la première période et ayant jusqu’à trois buts d’avance. La défense montpelliéraine, composée de Karl Konan et Arthur Lenne, contenait bien les attaques allemandes, tandis que Rémi Desbonnet accumulait six arrêts en 30 minutes et que Yanis Lenne se régalait sur son aile droite.

Selon Kyllian Villeminot, le MHB a réalisé un début de première mi-temps remarquable : « On met un gros impact en défense et en attaque, on trouve des solutions ». Cependant, le Füchse Berlin, soutenu par une impressionnante équipe danoise, rattrapait petit à petit l’écart et égalisait à la pause (16-16) grâce à un but de Mathias Gidsel, MVP du dernier Mondial. Ce retour au score semblait déjà être une victoire pour les Berlinois, présageant une seconde période difficile pour Montpellier.

Une seconde période catastrophique

Dès le début de la seconde mi-temps, le Füchse Berlin prenait le dessus avec le puissant pivot serbe Marsenic, qui inscrivait trois buts consécutifs. De leur côté, les Montpelliérains enchaînaient les erreurs (appui en zone, roucoulette manquée, perte de balle, tir à la tête du gardien adverse) et les infériorités numériques (5 en seconde période). Kyllian Villeminot expliquait que l’équipe avait « complètement perdu les pédales », s’énervant contre l’arbitrage et jouant presque toute la seconde mi-temps avec un joueur en moins, ce qui compliquait évidemment la situation. Les Allemands en profitaient pour creuser l’écart (+7, 48e) et les Montpelliérains ne parvenaient plus à revenir.

La fin du match tournait au cauchemar pour les Héraultais, face à des Allemands survoltés et soutenus par leur public. Les 70 « Blue Fox », arrivés le matin même à Flensburg après 25 heures de trajet en car, ne pouvaient rivaliser avec les supporters allemands. Défaits 29-35, les Montpelliérains disputeront le match pour la troisième place dimanche. Après avoir presque abandonné l’espoir du titre de champion de France à deux journées de la fin, le MHB laisse passer une deuxième chance de remporter un trophée cette saison. Il ne reste plus que la finale de la Coupe de France face à Nantes le 10 juin pour espérer ajouter une nouvelle ligne au palmarès du club et éviter de tout perdre.