L’année 2023 a été le théâtre d’un phénomène sans précédent : une prolifération soudaine et massive de pontes à travers le monde. Les observateurs, tous spécialistes renommés, en ont été stupéfaits. Cependant, cette hausse vertigineuse des pontes a été paradoxale, offset, par une baisse dramatique des naissances. Une telle situation n’a pas manqué de susciter des inquiétudes parmi les experts qui ont consacré leur vie à l’étude et à la préservation de la faune et la flore. Ils se sont rassemblés dans des colloques scientifiques, cherchant désespérément des réponses à ce phénomène énigmatique. Les débats étaient animés et passionnés, chacun proposant sa propre théorie pour décoder les mystères de ces événements surprenants. Les répercussions de cette situation sont encore inconnues, mais elles pourraient potentiellement bouleverser l’équilibre écologique et engendrer des conséquences désastreuses pour la biodiversité. Il est nécessaire d’agir rapidement et de manière décisive afin d’apporter des solutions adaptées pour préserver notre environnement et garantir le bien-être des générations futures. La enjeux sont immenses et les recherches doivent être intensifiées pour comprendre l’origine de cette dualité troublante entre les pontes et les naissances. L’espoir subsiste néanmoins car l’homme est capable d’innover et de trouver des stratégies pour préserver notre planète. Ainsi, nous pouvons envisager un avenir où la nature retrouve son harmonie et où ces anomalies observées en 2023 ne deviennent qu’un chapitre sombre de notre histoire.

La survie des tortues marines menacée en Guyane

La situation des tortues marines en Guyane est préoccupante en raison de la pression humaine et du changement climatique, qui ont des effets dévastateurs sur leur reproduction. Bien que le nombre de pontes ait augmenté globalement, l’année 2023 est marquée par une chute drastique des naissances. Ce département français situé en Amérique du Sud est pourtant un haut-lieu de reproduction pour ces reptiles, mais leur déclin reste important sur les quinze dernières années.

Les tortues luths en grand danger

Les tortues luths sont les plus menacées et ont connu une augmentation significative de leurs pontes, passant de 828 en 2022 à 1 715 en 2023. Les tortues vertes, qui se concentrent principalement à l’ouest, ont également affiché des chiffres encourageants avec 1 945 nids recensés contre 1 727 l’année précédente. Quant à la tortue olivâtre, présente uniquement à l’est, le nombre de pontes est resté quasi identique avec 3 675 nids cette année contre 3 723 en 2022. Quelques tortues imbriquées ont également effectué des pontes dans la région est.

Du « jamais vu »

Malgré l’augmentation du nombre de pontes cette saison, le nombre de naissances est particulièrement faible, ce qui est une situation inédite. Les émergences de tortues devraient être quotidiennes avec un tel volume de pontes, mais pendant des semaines, aucune naissance n’a été observée. Des milliers de tortues sont mortes avant de sortir du sable, ce qui serait principalement dû à des taux de mortalité élevés pendant la période d’incubation des œufs. La chaleur, intensifiée par le phénomène El Niño et le changement climatique global, est en partie responsable de cette hécatombe. La pression humaine sur les tortues dans la zone de l’ouest, transfrontalière avec le Suriname, est également un facteur préoccupant. Le braconnage des nids reste un problème majeur, avec 55 nids braconnés cette saison et quatre personnes interpellées pour ces actes.

Les captures accidentelles et la pêche illégale : la plus grande menace

Les captures accidentelles par des pêcheurs illégaux représentent la plus grande menace pour les tortues marines. Selon le Réseau tortues marines, elles sont responsables de 30% des échouages. La protection des individus adultes dans l’eau est donc cruciale, car il faut 1 000 œufs pondus pour qu’un individu adulte survive. Malheureusement, une zone de non-pêche instaurée dans l’estuaire du Maroni il y a vingt ans n’est pas respectée faute de surveillance suffisante. Des contrôles renforcés sont espérés pour la saison 2024.

Urgence à agir pour sauvegarder les tortues luths

La situation des tortues luths est si critique en Guyane qu’une écloserie a été mise en place pour tenter de sauvegarder cette espèce emblématique. Cette écloserie, qui reproduit des conditions naturelles, a donné naissance à un cinquième des luths nés cette année dans la réserve naturelle de l’Amana. Selon le WWF, il y a une urgence à agir pour protéger ces tortues marines en danger.

