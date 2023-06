Grèves réussies chez Verbaudet, Amazon: Mouvements sociaux portant leurs fruits

Les travailleurs de Verbaudet, qui étaient impliqués dans une mobilisation depuis le 20 mars, ont finalement atteint leur objectif et terminé leur grève le samedi 3 juin. De plus, on a constaté que des salariés d’autres sociétés ont également commencé des actions de protestation sociale récemment.

La grève a pris fin à Marquette-lez-Lille (Nord). Un succès pour les employés de Vertbaudet, après deux mois et demi de lutte. Ils ont réussi à obtenir une augmentation de salaire de 90 à 140 euros nets par mois, ainsi que l’embauche de 30 intérimaires en contrats à durée indéterminée (CDI). Ce résultat est le fruit d’un combat long et difficile mené par 72 grévistes, souvent des femmes peu qualifiées. Leur lutte a été marquée par des tensions entre les grévistes et les non-grévistes. Elles ont notamment reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon et de Sophie Binet, récemment élue secrétaire générale de la CGT.

Les grèves pour demander des augmentations de salaire se multiplient

Dans un contexte d’inflation élevée, les conflits pour revendiquer des hausses de salaire sont de plus en plus fréquents. À Disneyland Paris, dans l’après-midi du samedi 3 juin, les employés ont manifesté au milieu des visiteurs. « D’année en année, nous perdons du pouvoir d’achat. Dans une entreprise qui fait des millions, ils ont réalisé 570 millions de bénéfices l’année dernière, ces mesures ne leur coûteraient pas grand-chose », estime Sylvain Cayard, technicien de maintenance. À Toulouse (Haute-Garonne), les conducteurs de bus, métros et tramways ont été en grève toute la semaine. En avril, chez Amazon, les salariés ont obtenu une augmentation moyenne de 7,8 %.