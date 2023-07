Grève contre automatisation du canal du Midi : Agents exaspérés par pannes récurrentes

En cette journée de mardi, les usagers du Canal du Midi se voient confrontés à une situation problématique dans l’Aude, plus précisément entre Castelnaudary et Carcassonne. Cette zone est actuellement bloquée à cause d’une grève des éclusiers et du personnel des Voies Navigables de France en charge de la gestion de ce tronçon fluvial. Les raisons de cette manifestation sont multiples, mais les revendications se rejoignent autour de deux éléments essentiels : l’obtention d’une reconnaissance accrue de leur travail et la prise en compte des difficultés liées aux pannes récurrentes sur les 6 écluses automatisées de ce secteur. Une situation qui oblige les voyageurs à patienter et à revoir leur programme de navigation.

Canal du Midi : grève des éclusiers et personnels des Voies Navigables de France

Les revendications des grévistes

Ce mardi, le trafic des bateaux sur le Canal du Midi est bloqué dans l’Aude entre Castelnaudary et Carcassonne. Les éclusiers et personnels des Voies Navigables de France qui gèrent l’ouvrage sont en grève. Ils réclament plus de reconnaissance de leur travail et la prise en compte des contraintes liées aux nombreuses pannes sur les 6 écluses audoises automatisées.

Le rassemblement de protestation avait lieu ce mardi matin aux écluses Saint-Roch à Castelnaudary. Les agents de VNF étaient présents pour dénoncer « les ratés dans le système d’automatisation des écluses entre celles de Guillermin et de Tréboul » mais aussi pour faire reconnaître leur travail et pérenniser leur statut avec la création d’emplois titulaires. Ils espèrent être reçus par la direction dans la journée et menacent de reconduire le mouvement mercredi voire jeudi.

Les dysfonctionnements des écluses automatiques

Les employés en grève reprochent principalement les nombreux dysfonctionnements des 6 écluses automatisées en 2021, en aval de Castelnaudary. L’an dernier encore, des agents de VNF étaient sur place pour pallier les problèmes techniques. Mais depuis cette année, un seul éclusier doit tout gérer et surtout se déplacer sur plus de 10 kilomètres en cas de panne.

Les éclusiers réclament « le paiement immédiat et garanti dans le temps des interventions et des frais de déplacement liés à la téléconduite des écluses ». En été, 700 bateaux par mois, en moyenne, passent les différentes écluses, soit 20 à 25 ouvertures et autant de fermetures chaque jour par ouvrage.

La situation actuelle

Les grévistes bloquent le passage des bateaux sur le Canal du Midi en continuant leur mouvement de grève jusqu’à ce que leurs revendications soient entendues par leur employeur. Les touristes et les habitués du canal sont donc affectés par ce blocage du trafic, sans savoir quand la situation se résoudra.

En somme, les éclusiers et personnels des Voies Navigables de France souhaitent une meilleure reconnaissance de leur travail et que leurs conditions de travail soient améliorées pour permettre un fonctionnement sans heurts des écluses automatiques du Canal du Midi.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr