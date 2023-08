Grenoble vit une chute de -25°C en seulement 72h : les raisons d’un froid extrême post-caniculaire.

En trois jours à peine, les habitants de Grenoble ont vu leurs quotidiens prendre un tout nouvel aspect. Depuis ce lundi inattendu du 28 août, les températures ont plongé dans une descente vertigineuse, laissant place à un vent glacial et un thermomètre ne dépassant pas les 18°C. Il était bien loin le temps de la toute récente fin de semaine, où le soleil impitoyable avait fait grimper la chaleur jusqu’à des pics de 42°C. Une telle chute de température était comme une gifle pour les un·e·s, un soulagement pour les autres. Déjà, les premières écharpes et vestes font leur apparition, signe que l’été s’essouffle peu à peu et que l’automne pointe le bout de son nez. Les paysages de Grenoble se teintent de couleurs automnales et si, aux yeux de certains, cette saison est synonyme de longues soirées emmitouflé·e·s, elle est aussi le signe que l’hiver n’est plus très loin.

Une chute drastique des températures à Grenoble

Entre jeudi et lundi, Grenoble a connu une chute impressionnante des températures, passant de 42,6°C à entre 13 et 17°C. Cette baisse soudaine s’explique par un choc entre deux masses d’air, un air chaud venant du sud et un air froid venant des îles britanniques.

Un retour à des températures de saison prévu dans les prochains jours

Les prévisions météorologiques indiquent que le froid actuel va s’estomper pour laisser place à des températures plus douces, avec une moyenne de 26°C pour jeudi et 28°C pour vendredi.

Pas de nouvelle canicule prévue en 2023 à Grenoble

Malgré les records de températures battus ces derniers mois, il n’y aura pas de nouvelle canicule à Grenoble cette année, selon les prévisions de Guillaume Séchet. Néanmoins, des fortes chaleurs sont encore attendues mais le mercure ne devrait pas dépasser les 35°C en septembre.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA