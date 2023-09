Grenoble bat tous les records avec une hausse de 32% de sa taxe foncière : info ou intox ?

Les citoyens de Grenoble ont récemment reçu leur avis de taxe foncière et ont été frappés par une augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente. Une nouvelle comme celle-ci ne manque pas de susciter des inquiétudes légitimes quant aux augmentations potentielles dans d’autres municipalités. Les citoyens se demandent si leur prochaine facture fiscale sera tout aussi douloureuse que celle de leurs voisins. Après tout, les taxes foncières représentent une source de revenus importante pour les municipalités, et une augmentation significative peut être difficile à accepter pour les propriétaires fonciers, en particulier pour ceux qui vivent avec des budgets serrés.

Une augmentation record de la taxe foncière à Grenoble

Lors du conseil municipal de Grenoble le 13 mars 2023, la hausse de la taxe foncière a été entérinée. Les élus de la majorité écologiste ont décidé une augmentation de 25% de l’impôt foncier dès cette année. Cette hausse s’ajoute à l’augmentation nationale de 7,1%, faisant bondir la fiche d’imposition de 32% pour tous les propriétaires assujettis à la taxe. Il s’agit d’une des plus fortes hausses de taxes foncières en France, la plus importante étant survenue à Paris où une hausse de 51,9% a été appliquée par la municipalité, portée à 59% avec la hausse décidée par l’État.

Grenoble à la troisième place des villes de plus de 40 000 habitants augmentant le plus leur taxe foncière

Grenoble se classe à la troisième place des villes de plus de 40 000 habitants qui augmentent le plus leur taxe foncière, après Paris et Meudon. Les cinq communes avec la plus forte augmentation (État + municipalité) sont Paris, Meudon, Grenoble, Bobigny et Troyes.

Les raisons de la hausse de la taxe foncière à Grenoble

La hausse de la taxe foncière à Grenoble devrait permettre de récolter environ 44 millions d’euros, dont la moitié servira à faire face à l’inflation, au coût de l’énergie et à la hausse du point d’indice des agents. Les 22 millions restants seront répartis entre des investissements et la mise en place d’un « bouclier social et climatique », selon la mairie dirigée par Éric Piolle.

