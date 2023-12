Gravelines : adieu émouvant et massif à la salle de basket ravagée par le feu !

Jeudi, nous sommes réunis, trois jours seulement après le tragique incendie qui a détruit le complexe Sportica, l’antre des matchs du club de basket local en Betclic Elite. La communauté, en masse, a rendu hommage devant ce qui reste désormais de l’édifice.

1. Adieux émouvants à leur « cathédrale »

Le 28 décembre, de nombreux fans du club de basket de Gravelines se sont rassemblés en guise d’adieu devant ce qui reste de leur salle, après le terrible incendie du lundi précédent. Ce moment poignant a été défini par Christian Devos, le président du BCM, comme un « rassemblement symbolique » démontrant l’affection de la communauté pour leur club et leur stade, souvent appelé « la cathédrale ».

Le président des Marines, Geoffrey Bailly, a qualifié l’incendie de « une épreuve« , soulignant néanmoins la détermination des supporters à rester unis malgré le deuil : « Ça fait mal, mais on sera là aujourd’hui et demain on sera là« , a-t-il assuré.

2. La résilience face à l’épreuve

Face à cette perte tragique, la détermination des supporters n’a pas fléchi. De nombreuses déclarations ont affirmé leur volonté de résilience. Ainsi, Marie France Louf, présidente du groupe des supporters Les Irréductibles, a proclamé : « Nous allons être courageux et nous allons trouver des solutions (…) Nous saurons nous relever ensemble« . Un joueur du club, Valentin Chery, a également renforcé cet esprit de résistance : « On a mal commencé le championnat mais on se relève et avec vous et votre dévouement on va se maintenir, on va se battre« , a-t-il déclaré.

3. La recherche d’une solution post-incendie

Après l’incendie destructeur qui a commencé dans la piscine et s’est propagé jusqu’à la salle de 3 000 places, le club, actuellement 17e et avant-dernier, doit maintenant trouver une ou plusieurs nouvelles salles pour s’entraîner avant leur prochaine rencontre à domicile le 20 janvier contre Nanterre.

Plusieurs réunions ont eu lieu entre le club, les instances du basket français et les collectivités locales pour choisir une salle convenable. Selon Patrice Vergriete, président de la communauté urbaine de Dunkerque et ex-maire de Dunkerque, la solution envisagée serait d’adapter la salle de Dunkerque, où jouent les handballeurs. La salle Calypso de Calais reste également une option, selon la Ligue Nationale de Basket (LNB).

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA