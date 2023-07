Gratuit : feu d’artifice & fest-noz à Saint-Jouan-des-Guérets !

Le mouvement culturel Guérets en fête s’apprête à célébrer la Fête Nationale de manière festive et originale en organisant un incontournable fest-noz en plein air. Cette initiative aura lieu à Saint-Jouan-des-Guérets, le 13 juillet prochain et cela gratuitement. Tout le monde est cordialement invité à se joindre à cet événement majeur ! Une ambiance conviviale et chaleureuse sera au rendez-vous pour tous les participants, petits et grands, qui pourront danser jusqu’au bout de la nuit sur des titres typiquement bretons. Cette occasion constitue une belle opportunité pour célébrer la culture et les traditions de la région, tout en poursuivant la lutte pour leur conservation et leur promotion. Les membres de Guérets en Fête ont minutieusement planifié cette festivité pour qu’elle soit un véritable succès, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Alors, rendez-vous à Saint-Jouan-des-Guérets pour un moment de pur plaisir en famille ou entre amis !

Fest-Noz à Saint-Jouan-des-Guérets : Un événement culturel incontournable

Le Fest-Noz : une fête culturelle traditionnelle de Bretagne

Le Fest-Noz est une fête populaire bretonne qui remonte au XVIIIe siècle et qui se déroule la nuit. Cette fête est marquée par la musique traditionnelle bretonne, à travers des danses collectives et accompagnées de musique instrumentale. Le Fest-Noz est devenu un phénomène culturel important de Bretagne, une occasion de promouvoir la culture bretonne, de la faire découvrir au public et de rassembler les générations.

Le programme du Fest-Noz à Saint-Jouan-des-Guérets

Organisé par la commission municipale culture et l’association Guérets en fête, le Fest-Noz de Saint-Jouan-des-Guérets se déroulera le jeudi 13 juillet 2023. Trois formations musicales se succéderont sur scène pour animer la soirée :

Les Frères Mahévas, duo breton de bombards et de cornemuses, plusieurs fois sacrés champions de Bretagne.

Le groupe Jaïpur, qui reprend les répertoires de Haute et Basse-Bretagne avec une interprétation très personnelle et originale.

Storvan, groupe culte de la scène bretonne des années 80-90, qui a marqué son époque par sa créativité et son inventivité. Il fera son retour cet été pour une série de festoù-noz.

La soirée se clôturera par un feu d’artifice tiré au stade municipal André Pinault.

Informations pratiques

Le Fest-Noz de Saint-Jouan-des-Guérets se tiendra en extérieur et sur parquet. Le public est invité à venir nombreux pour vibrer sur la musique bretonne traditionnelle et découvrir la richesse de cette culture. La buvette ouvrira à 19h30, la restauration à 20h et les festivités débuteront à 21h. L’entrée est gratuite et la soirée se déroulera sur la place Léo-Lagrange.

Le Fest-Noz est l’occasion de se plonger dans la culture bretonne, de découvrir sa musique, ses danses et son art de vivre. C’est une heureuse occasion de découvrir un des joyaux culturels de la France, une occasion de se rappeler notre histoire et de renforcer notre identité nationale.