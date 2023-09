Gouvernement justifie déplacement Elisabeth Borne et Gabriel Attal en avion, critique de la gauche

Le lundi 4 septembre dernier, Elisabeth Borne et Gabriel Attal ont opté pour un vol aller-retour entre Paris et Rennes dans le but d’assister à la rentrée scolaire. Ce choix a suscité des remarques désapprobatrices de la part de certaines personnalités de gauche. Ces dernières ont en effet critiqué l’utilisation de l’avion pour une distance relativement courte. Bien que la situation soit délicate, l’option de l’avion avait sans doute été retenue pour des raisons pratiques ou de temps. Quoi qu’il en soit, cela a relancé le débat sur les enjeux écologiques et la nécessité d’adopter des modes de transport plus respectueux de l’environnement.

Première ministre et ministre de l’Éducation nationale ont pris un avion pour se rendre à leurs rendez-vous de rentrée

Le lundi 4 septembre, la Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal se sont rendus en Bretagne pour assister à la rentrée scolaire. Au lieu d’opter pour un voyage en train, le trajet le plus écologique, ils ont choisi un vol en Falcon du gouvernement. Ce choix a été vivement critiqué par la gauche et les écologistes, qui considèrent l’avion comme un mode de transport nuisible pour l’environnement.

38 minutes en avion contre 1h30 en train

Les choix de transport de la Première ministre Élisabeth Borne et du ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal ont suscité la controverse chez les personnalités politiques de gauche et les écologistes. Certains ont souligné que le train aurait été un choix plus écologique et que les politiciens auraient dû donner l’exemple. La France insoumise (LFI) François Ruffin a vivement dénoncé leur utilisation des avions présidentiels pour un trajet qui aurait pu être effectué en train. Le député européen écologiste David Cormand, a pour sa part ironisé sur le fait qu’ils auraient pu prendre un avion commercial régulier.

La NUPES critique la décision d’Elisabeth Borne

Cyrielle Chatelain, députée NUPES, a également critiqué la décision d’Élisabeth Borne sur Twitter en la qualifiant d’hypocrite et en soulignant que les personnalités publiques devraient donner l’exemple en matière de transport écologique.

Explication de l’entourage d’Elisabeth Borne

L’entourage de la cheffe du gouvernement a défendu leur choix de voyage en avion en justifiant qu’Elisabeth Borne avait un impératif à Paris en milieu d’après-midi et que leur choix de transport avait été judicieux étant donné les circonstances. Les proches ont expliqué que la Première ministre toujours choisit les transports les moins carbonés pour ses déplacements, sauf en cas de besoin impérieux. Toutefois, les critiques n’ont pas cessé, notamment lorsque des compteurs sur Twitter ont publié les statistiques de consommation d’énergie du Dassault Falcon 7X utilisé pour le vol.

