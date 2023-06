Gouffre de Padirac : une découverte époustouflante au cœur du patrimoine naturel !

Dirigez-vous vers le Lot souterrain pour une exploration extraordinaire du gouffre de Padirac. Ce joyau du patrimoine naturel, localisé en Occitanie, accueille annuellement 500 000 personnes.

Dès que l’on commence la visite, le gouffre de Padirac (Lot) impressionne par sa profondeur et sa verdure abondante. Plus loin, à 103 mètres sous la surface, on trouve des galeries et une rivière. Les visiteurs embarquent sur de petites embarcations. Après quelques mètres, le paysage se transforme. L’eau s’infiltre dans la roche, créant une pluie souterraine, et une immense stalactite fait son apparition.

Plus de 25 millions de visiteurs depuis l’ouverture au public

La promenade continue à pied, passant entre les bassins et les barrages naturels. Le lac supérieur captive les visiteurs. « C’est ma quatrième visite, et je trouve cela encore plus magnifique à chaque fois », témoigne une femme. Depuis son ouverture au public il y a 130 ans, le site a reçu plus de 25 millions de visiteurs en tout. Ce qui le rend si exceptionnel, c’est la diversité de ses paysages. Pour la saison 2023, une exposition à l’entrée permet aux visiteurs d’attendre leur tour en découvrant les portraits des grands explorateurs du monde entier.