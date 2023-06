Golden Globes: Disparition de l’organisateur pour investisseurs privés – Presse étrangère en péril

Chaque année à Hollywood, les prix des Golden Globes sont attribués par un groupe d’environ cent journalistes représentant les médias internationaux. Toutefois, l’organisation responsable de ces récompenses a été entachée par diverses controverses récemment, et elle est sur le point de disparaître.

L’association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), organisatrice des Golden Globes et entachée de scandales au cours de ces dernières années, va être dissoute suite au rachat de ces récompenses par des investisseurs privés, ont annoncé lundi 13 juin l’association et le groupe d’acheteurs dans un communiqué. La HFPA, composée d’une centaine de journalistes spécialisés dans le divertissement liés à des médias étrangers, a distribué les prestigieux Golden Globes aux stars du cinéma et de la télévision pendant près de 80 ans.

Fin de la HFPA

Les Golden Globes, récompenses les plus suivies après les Oscars et fortement convoités par tous les acteurs de l’industrie du divertissement, avaient été boycottés par l’industrie au début de 2022 suite à des accusations de corruption et de racisme. En juillet 2022, la vente des Golden Globes à un groupe d’investisseurs privés, dont le milliardaire américain Todd Boehly, avait été annoncée.

« Aujourd’hui marque une étape majeure dans l’évolution des Golden Globes« , a déclaré dans le communiqué l’homme d’affaires, dont la société Eldridge s’est associée à Penske Media Corporation pour cette opération de rachat. La vente « entraînera la disparition à terme de la HFPA« , selon le communiqué conjoint. Aucun calendrier pour cette dissolution n’a été précisé. Une fois celle-ci actée, les ressources de la HFPA seront dirigées vers la création d’une association à but non lucratif, axée sur des œuvres caritatives liées au divertissement. Cela comprendra 44 millions de dollars des 48 que la HFPA recevra de la vente des Golden Globes, d’après une lettre du procureur général de Californie, consultée par l’AFP.

L’influence de Todd Boehly

Grâce à des contrats de diffusion lucratifs, la HFPA a détenu à partir des années 1990 un immense pouvoir à Hollywood. En 2021, le Los Angeles Times avait enquêté sur le fonctionnement de l’association et avait notamment révélé qu’elle ne comptait aucune personne noire en son sein, ce qui avait entraîné une série de critiques et de révélations. Les révélations avaient provoqué une série de réformes. Lors de leur retour à la télévision en janvier, les Golden Globes avaient enregistré l’audience la plus faible de leur histoire, attirant 6,3 millions de téléspectateurs contre 18 millions en 2020.

La holding Eldridge de Todd Boehly possède notamment Dick Clark Productions, qui produisait déjà la diffusion des Golden Globes. Il est également actionnaire minoritaire de plusieurs publications spécialisées d’Hollywood, dont The Hollywood Reporter, concurrent de Variety, et du studio de films indépendants A24, à l’origine des grands succès récents Everything, Everywhere, All at Once et The Whale. Todd Boehly est également le président du club de football londonien Chelsea.